विद्यानगरमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरण व लसीकरणासाठी जनजागृती
बोईसर, ता. २४ (वार्ताहर) : परिसरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रेबीजसारख्या आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी विद्यानगर भागात मंगळवारी (ता. २३) विशेष जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. बोईसर एज्युकेशन सोसायटी आणि प्रकाश सोसायटीच्या आवारात पार पडलेल्या या मोहिमेला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला.
जिल्हा आरोग्य विभागाचे डॉ. प्रकाश हसनाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. राहुल सखे व आरोग्य पथकाने नागरिकांना निर्बिजीकरण आणि लसीकरणाचे महत्त्व पटवून दिले. येत्या काळात विशेष मोहिमेद्वारे परिसरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन आरोग्य विभागाने दिले. या प्रसंगी सरपंच विवेक वडे, सिटीजन फोरमचे डॉ. सूर्यकांत संखे, डॉ. सुभाष संखे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रफुल चव्हाण, राहुल पाटील, उज्वला भदाणे यांच्यासह रहिवासी मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमात बोईसर एज्युकेशन शाळेच्या विद्यार्थ्यांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. विद्यानगरमधील रहिवाशांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे हा जनजागृती कार्यक्रम यशस्वी ठरला.
