डोंबिवलीतील साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारत प्रकरण
डोंबिवलीत बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मोठी कारवाई
दोन जणांविरोधात एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ ः डोंबिवली पश्चिमेतील कुंभारखाण पाडा येथील प्राथमिक शाळेसाठी राखीव असलेल्या भूखंड क्रमांक ३४८ वर बनावट बांधकाम परवानगीच्या आधारे उभारण्यात आलेली सहा माळ्याची साई रेसिडेन्सी ही इमारत पालिकेने तीन महिन्यांपूर्वीच बेकायदा ठरविली आहे. ही इमारत उभारणाऱ्या दोघांविरोधात पालिका प्रशासनाने एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
शिवाजीनगर येथील आरक्षित असलेल्या ३४८ क्रमांकाच्या भूखंडावर जमीन मालक धर्मा पाटील आणि कुलमुखत्यार मृत्युंजय राय यांनी सुमारे पाच वर्षांपूर्वी या बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. याबाबत मयूर म्हात्रे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी पालिकाकडे तक्रारी करून या आरक्षित भूखंडावरील साई रेसिडेन्सी ही बेकायदा इमारत उभारणाऱ्या भूमाफियांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत संबंधित बिल्डर्स आणि या इमारतीमधील ५६ रहिवाशांना जमिनीची मालकी हक्काची आणि पालिकेकडून घेतलेल्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी जुलै ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अवधी दिला होता. या कालावधीत पालिकेने या प्रकरणी तीन वेळा सुनावणी घेतली. मात्र, या सुनावण्यांमध्ये बिल्डर्स आणि रहिवासी अधिकृत कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे पालिकेने साई रेसिडेन्सी ही इमारत अनधिकृत असल्याचे घोषित करून रहिवासमुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
५६ कुटुंबांचे संसार रस्त्यावर येणार
पलिकेने ही इमारत बिल्डर्स आणि रहिवासी यांनी स्वतःहून पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतीतील सुमारे ५६ कुटुंबांचे संसार रस्त्यावर येणार आहेत. या बेकायदा इमारतीप्रकरणी पालिकेने सोमवारी (ता. २२) धर्मेंद्र पाटील व मृत्यूंजय राय या दोघांविरोधात एमआरटीपी कायद्याच्या अन्वये विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.