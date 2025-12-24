केडीएमसी महापौरपदावरून महायुतीत राजकीय शाब्दिक चकमक
महापौरपदावरून महायुतीत कलगीतुरा
भाजप-शिवसेना आमदारांमध्ये राजकीय शाब्दिक चकमक
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापौरपदावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र होताना दिसत आहेत. पालिकेच्या महापौरपदावर लक्ष असल्याचे संकेत भाजप आमदार सुलभा गायकवाड यांनी दिल्यानंतर, शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे यांनी त्यावर प्रत्युत्तर दिल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
कल्याणमधील भाजपच्या मेळाव्यात बोलताना आमदार सुलभा गायकवाड यांनी सध्याच्या महापालिका कारभारावर अप्रत्यक्ष टीका करत भाजपचा महापौर होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. अनेक वेळा फाइली पुढे जात नाहीत, कामे आडून राहतात. महापौर आपला असेल तर आपली कामे सहजरीत्या होतील आणि जनतेचे प्रश्न वेगाने सोडवता येतील. त्यामुळे महापालिकेमध्ये आपला महापौर हवा, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. या विधानामुळे भाजपने थेट महापौरपदावर दावा केल्याचे राजकीय संकेत मिळाले असून, युतीतील अंतर्गत समीकरणांवर त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी भाजपच्या भूमिकेला सौम्य शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. महापौरपदावर कोणाचा दावा प्रबळ ठरणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक रणधुमाळीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली ही शाब्दिक लढत पुढील काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिंदेसेनेचे प्रत्युत्तर
महापालिकेमध्ये सर्वांची कामे होत आहेत. कुठेही पक्षभेद केला जात नाही. कोणताही भेदभाव न करता कामकाज सुरू आहे, असे राजेश मोरे यांनी सांगितले. तसेच, महापालिकेत सत्तेचा गैरवापर किंवा पक्षीय भेदभावाचा प्रश्नच नाही. आगामी निवडणुकीनंतरही युतीचीच सत्ता पालिकेत बसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
