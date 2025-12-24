रस्ता रुंदीकरण बाधितांचे पुनर्वसन आधी करा
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) : मेट्रो रेल्वे पुढे कल्याणकडे जाणार असल्याने तसेच शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने कल्याण नाका ते साईबाबा रस्ता रुंदीकरणासाठी मोजमाप व मार्किंग करून पोलिस बंदोबस्तात तोडकामाची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी भिवंडी दौऱ्यावर येऊन, कल्याण रोडवरील बाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि योग्य मोबदला दिल्याशिवाय कोणतीही तोडकामाची कारवाई होऊ देणार नाही, असा थेट इशारा महापालिका आयुक्त व प्रशासनाला दिला. त्यामुळे सध्या तरी महापालिकेच्या तोडकाम मोहिमेला ब्रेक लागला आहे.
भिवंडी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिका प्रशासनाने अंजूर फाटा ते कल्याण नाका दरम्यान रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये शेकडो इमारती व घरे तोडण्यात आली आहेत. यात भिवंडी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लवकरच होणार असल्याने शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर टेमघर येथे पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे भिवंडीत आले होते. यावेळी त्यांनी कल्याण रोडवरील रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. विकासाच्या नावाखाली महापालिका प्रशासन बेकायदा रस्ता रुंदीकरण करत असल्याचा दावा स्थानिक रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे केला.
तक्रारींची दखल
तक्रारींची दखल घेत एकनाथ शिंदे यांनी, शहराचा विकास आणि विविध प्रकल्प राबविताना नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी महापालिका प्रशासनाने घेतली पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली भकास निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. कल्याण रोडवरील घरे व दुकाने यांच्यावर कोणत्याही परिस्थितीत बुलडोझर चालविला जाणार नाही. बाधित रहिवाशांना योग्य मोबदला देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी नागरिकांना दिला. शहराचा विकास आवश्यक आहे; मात्र त्यात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही आणि अन्याय सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडत पुनर्वसन केल्याशिवाय तोडकामाची कारवाई करू नये, असा स्पष्ट इशारा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला.
