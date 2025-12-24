मतदान टक्केवारी वाढविण्यासाठी विविध स्पर्धांतून जनजागृती
‘एक मत-मजबूत लोकशाही’चा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत
मतदान जनजागृतीसाठी पालिकेचा ‘स्वीप’ उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी, या उद्देशाने महापालिकेच्या स्वीप पथकाच्या वतीने विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. स्वीप पथकाचे समन्वयक अधिकारी संजय जाधव आणि सहाय्यक अधिकारी विजय सरकटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कार्यक्रम महापालिका क्षेत्रात प्रभावीपणे राबवले जात आहेत.
लोकशाही अधिक बळकट होण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा मतदानातील सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी हे या देशाचे भावी मतदार असल्याने, त्यांच्यात लहानपणापासूनच लोकशाही मूल्ये आणि मतदानाबाबतची जाणीव निर्माण व्हावी, या हेतूने शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत चित्रकला स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, घोषवाक्य स्पर्धा, निबंध लेखन अशा उपक्रमांद्वारे मतदानाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले.
या उपक्रमांना विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे.
स्वीप पथकाच्या या उपक्रमांमुळे नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होत असून, आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानासाठी बाहेर पडतील, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा विविध स्पर्धा व उपक्रमांच्या माध्यमातून कल्याण-डोंबिवलीत लोकशाहीचा उत्सव अधिक व्यापक स्वरूपात साजरा होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शाळा-महाविद्यालयांचा उत्स्फूर्त सहभाग
के. सी. गांधी हायस्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय यांसह महापालिका क्षेत्रातील अनेक शाळांनी या स्पर्धांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेतून ‘मतदान हा लोकशाहीचा उत्सव आहे’, ‘एक मत-मजबूत लोकशाही’ अशा आशयपूर्ण संदेशांची मांडणी केली. त्यामुळे मतदानाविषयीची जाणीव केवळ विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित न राहता त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंतही पोहोचत आहे.
