भाजपचे नेते शिंदे गटात
महायुतीत वादाची ठिणगी
मिरा-भाईंदरमध्ये भाजपचे नेते शिंदे गटात
भाईंदर, ता. २४ (बातमीदार) : मिर-भाईंदरमध्ये भाजपचे दोन नेते पक्षाला सोडचिठ्ठी देत शिंदे गटात सामील झाले आहेत. या पक्षप्रवेशामुळे एकमेकांचे नेते, पदाधिकारी पक्षात घेण्यावरून झालेल्या अलखित कराराचा भंग झाल्याने महायुतीत वादाची ठिणगी पडणार आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये इच्छुकांची भाऊ गर्दी झाली आहे. परिणामी, अनेकांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता वाटत नसल्याने त्यांनी पक्ष बदलाला सुरुवात केली आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील शिंदे गटाचे नेते पक्षात घेण्यास भाजपने सुरुवात केली होती. त्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. भाजपच्या दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींपर्यंत ही धुसफूस पोहोचली. त्यानंतर एकमेकांचे नेते, पदाधिकाऱ्यांना पक्षात घ्यायचे नाही, असा निर्णय राज्य पातळीवर घेण्यात आला आहे. मात्र, मिरा-भाईंदरमध्ये हा निर्णय मोडीत निघाला आहे. भाजपचे मिरा-भाईंदर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद सूर्वे यांनी परिवहानमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत शिंदे गटात प्रवेश घेतला आहे, पण या पक्षप्रवेशावरून दोन्ही पक्षांमध्ये झालेली कराराचा भंग झाल्याने नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.
उमेदवारीसाठी प्रयत्न
- प्रसाद सूर्वे काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहर अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. सहा वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. विद्यमान आमदार नरेंद्र मेहता यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. पक्षात उपाध्यक्ष पदही त्यांनी भूषवले आहे.
- भाजपमध्ये इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या. त्यानंतर उमेदवारांची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र, उमेदवारी देण्याचे निश्चित झालेल्यांना काम सुरू करण्यास पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सूर्वे यांच्या पक्षप्रवेशावरून नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.
