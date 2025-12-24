शिकारीसाठी डोंगरांना वणवे,
शिकारीसाठी वनसंपदेचा बळी
मोखाडा परिसरात डोंगरांना वणवे लावण्याचे प्रकार
भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. २४ ः जंगलातील वन्य प्राण्यांची शिकार करण्यासाठी काही समाजकंटक मोखाड्यापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वतवड्या डोंगर परिसरात रात्रीच्या वेळेस वणवे पेटवले जात आहेत. या घटनांमुळे वन्यजीवांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून, मौल्यवान वनौषधी नष्ट होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या घटनांमुळे संपूर्ण पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील मोखाड्यातील वतवड्या डोंगराचा परिसर हा घनदाट जंगलाने वेढलेला असून, येथे विविध प्रकारचे वन्यप्राणी वास्तव्यास असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर वनौषधीची वनसंपदा आहे. याच जंगलात काही समाजकंटक रात्रीच्या सुमारास, वनवा पेटवून वन्यजीवांची शिकार करत आहेत. या घटना अलीकडच्या काळात वारंवार घडू लागल्या आहेत. या वणव्यांच्या घटनांमुळे वन्यप्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे. जुन्या जाणत्या नागरिकांनी जतन करत राखलेली वनौषधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन नष्ट होत आहे. त्यामुळे वन्यजीवांनी मोर्चा मानवी वस्तीकडे वळवला आहे. अलीकडच्या काळात बिबट्याने मानवी वस्तीत घुसून धुमाकूळ घातल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
उपाययोजनांची गरज
मोखाडा वन विभागाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी आहे. रात्रीची गस्त वाढवणे, संशयितांवर कडक कारवाई करणे, तसेच वनक्षेत्रात वणवे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे गरजेचे असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.
जंगलातील वनौषधी, पर्यावरणातील झाडे, वन्यजीवांचे प्राण वाचविणे आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे वन विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. यासाठी त्वरित कार्यवाही होणे अत्यावश्यक असून, वणव्यांमुळे जंगलातील हिंस्र प्राणी मानवी वस्तीकडे चालक करू लागले आहेत.
- भाऊ वैजल, शेतकरी
