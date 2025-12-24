युतीनंतर भिवंडीत मनसेकडून आनंदोत्सव
भिवंडी, ता. २४ (वार्ताहर) : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या युतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. बुधवारी दुपारी १२ वाजता उभय नेत्यांनी या युतीची अधिकृत घोषणा केल्यानंतर राज्यभरात शिवसेना व मनसेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर भिवंडीत मनसेकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
भिवंडी मनसे शहराध्यक्ष मनोज गुळवी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात लोकसभाप्रमुख शैलेश बिडवी यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. फटाक्यांची आतषबाजी करत एकमेकांना पेढे भरवून ठाकरे बंधूंच्या युतीचा आनंद व्यक्त करण्यात आला. या आनंदोत्सवात तालुकाप्रमुख विकास जाधव, पदाधिकारी शरद नागवकर, अजय हजारे, हनुमान वारघडे, महिला सचिव रूपाली मिटकर यांच्यासह अनेक मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
याप्रसंगी बिडवी म्हणाले, ठाकरे बंधूंच्या युतीची वाट दोन्ही पक्षांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते दीर्घकाळापासून आतुरतेने पाहत होते. आज ही घोषणा झाल्याने सर्वांनाच आनंद झाला आहे. मुंबईमध्ये ‘ठाकरे’ हा एक ब्रँड असून तो टिकावा, अशी इच्छा मुंबईतील तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. त्यामुळे या युतीचा महाराष्ट्रासह दोन्ही पक्षांना फायदा होणार असून, आगामी काळात दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
