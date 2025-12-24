निवडणुकांचा फटका मुरबाड नगरपंचायतीला
मुरबाड, ता. २४ (बातमीदार) : कल्याण आणि उल्हासनगर महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा थेट फटका मुरबाड नगरपंचायतीच्या प्रशासनाला बसला आहे. मुरबाड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांना निवडणूक कामासाठी कल्याण व उल्हासनगर येथे पाठविण्यात आल्याने येथील दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. यात नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र आहे.
नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मुरबाड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचे निवडणूक काम तातडीने रद्द करून त्यांना मुरबाड नगरपंचायतीकडे परत पाठवावे, अशी मागणी नगराध्यक्ष संतोष चौधरी यांनी केली आहे. या संदर्भात नगराध्यक्ष चौधरी यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी तसेच कल्याण आणि उल्हासनगर महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. पत्रात मुरबाड नगरपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजावर निवडणूक कामाचा गंभीर परिणाम झाल्याचे नमूद केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचारी व कामगारांना शक्यतो निवडणूक कामासाठी नेमले जाऊ नये, असे स्पष्ट असतानाही मुख्याधिकारी व अन्य अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्याधिकारी उल्हासनगरात
मुरबाड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी मनोज म्हसे यांना मंगळवारपासून उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणूक कामासाठी पाठविण्यात आले आहे. मुख्याधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने नगरपंचायतीच्या कामकाजात अडथळे येत असून, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
पदरी निराशा
मुरबाड शहराचा विकास आराखडा नुकताच प्रसिद्ध झाल्याने याबाबत शंका निरसन करण्यासाठी आणि विकास योजनांची माहिती घेण्यासाठी अनेक नागरिक नगरपंचायत कार्यालयात येत आहेत. मात्र, संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांच्या पदरी निराशा पडत आहे. नगर विकास विभागाचे अधिकारी नेरकर यांनाही कल्याण महापालिकेच्या निवडणूक कामासाठी पाठविल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
