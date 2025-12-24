भिवंडीत पहिल्याच दिवशी ४९६ नामनिर्देशन अर्जांची खरेदी
भिवंडी, ता. २४ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला मंगळवार (ता. २३)पासून अधिकृत सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी इच्छुक उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे. सात निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून एकूण ४९६ नामनिर्देशन अर्जांची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने दिली.
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १ यांच्या कार्यालयातून २८ नामनिर्देशन अर्जांची विक्री झाली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक २ यांच्या कार्यालयातून ५४ अर्जांची विक्री, निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ३ येथून सर्वाधिक १३३ अर्जांची खरेदी झाली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ४ यांच्या कार्यालयातून ८३ अर्ज, क्रमांक ५ च्या कार्यालयातून ८० अर्ज, क्रमांक ६ च्या कार्यालयातून ७८ अर्ज, तर निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ७ यांच्या कार्यालयातून ४० अर्जांची विक्री करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंगळवारी पहिल्याच दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज प्रत्यक्ष दाखल झाला नसल्याची माहिती महापालिका निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. आगामी दिवसांत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
