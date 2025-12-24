नवी मुंबईत इच्छुक उमेदवारांची लगीनघाई
युती-आघाडी ठरण्याआधीच प्रचाराला वेग
वाशी, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजताच शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील युती, जागावाटप आणि अधिकृत उमेदवारांची नावे अद्याप जाहीर झालेली नसतानाही इच्छुक उमेदवारांची लगीनघाई सुरू झाली आहे. कोणतीही अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच अनेक इच्छुकांनी थेट जनतेमध्ये उतरून प्रचाराला सुरुवात केल्याने नवी मुंबईतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
शहरातील बहुतांश प्रभागांमध्ये संभाव्य उमेदवार सक्रिय झाले असून, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विविध माध्यमांतून आपली उपस्थिती ठळकपणे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मॉर्निंग वॉकच्या ठिकाणी नागरिकांशी संवाद, सोसायट्यांमधील भेटी, चौकातील चर्चा तसेच सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये हजेरी लावत इच्छुक उमेदवार जनसंपर्क वाढवताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावर ‘भावी नगरसेवक’, ‘जनतेचा सेवक’, ‘आपला प्रतिनिधी’ अशा उल्लेखांसह पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर झळकू लागले आहेत. महायुतीत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) तर महाविकास आघाडीत शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तसेच अन्य घटक पक्ष यांच्यात जागावाटपाबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता आहे. तरीही अनेकांनी ‘आपलीच उमेदवारी निश्चित’ या आत्मविश्वासावर प्रचाराचा वेग वाढवला आहे. काही प्रभागांमध्ये तर एकाच पक्षाचे दोन ते तीन इच्छुक सक्रिय झाल्याने अंतर्गत चुरस वाढत असल्याचे चित्र आहे.
स्वतंत्र संपर्क कार्यालय सुरू
धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक संस्था, महिला बचत गटांच्या सभा, युवकांच्या क्रीडा स्पर्धा, रक्तदान शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे अशा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जात आहे. काही इच्छुकांनी तर स्वतंत्र संपर्क कार्यालये सुरू करून नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी आणि अपेक्षा जाणून घेण्यास सुरुवात केली आहे. नगरसेवकच तुमचा खरा प्रतिनिधी, असा सूर अनेक प्रचारामध्ये ऐकायला मिळत असून, स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दरम्यान, युती आणि आघाडीचे अधिकृत सूत्र जाहीर झाल्यानंतर अनेक इच्छुकांची स्वप्ने भंग पावण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
बंडखोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न
उमेदवारी न मिळाल्यास नाराजी, बंडखोरी किंवा अपक्ष उमेदवारीचा पर्याय पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे वरिष्ठ नेत्यांकडून इच्छुकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले जात असले, तरी तळागाळातील कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवार थांबण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता लागू असली तरी सध्या सुरू असलेला हा ‘अघोषित प्रचार’ शहरातील राजकीय हालचाली अधिकच गतिमान करीत आहे. युती-आघाडीचे चित्र स्पष्ट होताच नवी मुंबईत खऱ्या अर्थाने प्रचार रणधुमाळी सुरू होणार आहे. तोपर्यंत इच्छुक उमेदवारांची ही लगीनघाई सुरूच राहणार, हे मात्र निश्चित मानले जात आहे.
