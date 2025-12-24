नवमतदार ठरणार ‘गेम चेंजर’?
नवमतदार ठरणार ‘गेम चेंजर’?
आठ वर्षांत पनवेलमध्ये एक लाख २९ हजारांहून अधिक नव्या मतदारांची भर
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका निवडणुकीचा ज्वर वाढत चालला असून, या निवडणुकीत नवमतदारांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १ जुलै २०२५ची मतदार यादी ग्राह्य धरून १५ डिसेंबरला पनवेल महापालिकेकडून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील आकडेवारीनुसार मागील २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीनंतर अवघ्या आठ वर्षांत तब्बल एक लाख २९ हजार ११४ नव्या मतदारांची भर पडली आहे.
अंतिम मतदार यादीनुसार या वेळी पनवेल महापालिका हद्दीत एकूण पाच लाख ५४ हजार ५७८ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये दोन लाख ५९ हजार ६८५ महिला मतदार, तर दोन लाख ९४ हजार ८२१ पुरुष मतदारांचा समावेश आहे. तुलनेने २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ही संख्या चार लाख २५ हजार ४५३ इतकी होती. झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, नवे गृहनिर्माण प्रकल्प आणि नवी वसाहत संस्कृती यामुळे मतदारसंख्येत मोठी वाढ झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे या वाढलेल्या मतदारसंख्येत मोठा वाटा शहरी, तरुण आणि कॉस्मोपॉलिटन मतदारांचा आहे. त्यामुळे या वेळी केवळ पारंपरिक स्थानिक मुद्द्यांवर नव्हे, तर पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, स्वच्छता आणि नागरी सोयी-सुविधांवर ठोस भूमिका मांडणाऱ्या पक्षालाच मतदारांचा कौल मिळण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
...............
अपेक्षांची कसोटी ठरणार
गेल्या पावणेचार वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या पनवेल महापालिका निवडणुकीचे बिगुल आता वाजले असून, आगामी निवडणूक ही केवळ जागावाटपापुरती मर्यादित न राहता बदलत्या मतदारसंख्येच्या अपेक्षांची कसोटी ठरणार आहे. अनेक प्रभागांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान करणारे नवमतदारच निकालांची दिशा ठरवतील आणि हेच मतदार ‘गेम चेंजर’ची भूमिका बजावतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.