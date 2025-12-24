मुख्याध्यापक संजय खरूळेंना न्यायालयीन कोठडी
विनयभंगप्रकरणी मुख्याध्यापक अटकेत
वाडा, ता. २४ (बातमीदार) ः तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील चार विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापक संजय खरूळे याला मंगळवारी (ता. २३) रात्री अटक करण्यात आली. बुधवारी भिवंडी न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेत पहिली ते दहावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. या शाळेचे मुख्याध्यापक संजय खरूळे हा विद्यार्थिनींना आपल्या कार्यालयात बोलावून अश्लील चाळे करायचा. सर्व विद्यार्थिंनीनी एकत्र येत अधीक्षिकांना सगळा प्रकार सांगितला. त्यानंतर त्यांनी पालकांबरोबर बोलून शिक्षकांसह पोलिस ठाणे गाठून २३ डिसेंबरला फिर्याद दिली. याप्रकरणी मुख्याध्यापक संजय खरूळेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
