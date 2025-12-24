महापालिका मुख्यालय परिसर ‘अपघात क्षेत्र’
महापालिका मुख्यालय परिसर ‘अपघात क्षेत्र’
नवी मुंबई, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयाजवळील पाम बीच मार्ग आणि उलवे-जेडएनपीटीकडे जाणारा मार्ग अपघातांच्या हॉटस्पॉटमध्ये समाविष्ट होत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत या मार्गांवर झालेल्या लहान-मोठ्या अपघातांत तीन प्रवाशांचा मृत्यू तर सातहून अधिक जखमी झाले आहेत, अशी माहिती एनआरआय सागरी पोलिस ठाण्याने दिली.
नवी मुंबई शहराच्या केंद्रात असूनही झटपट वाढणारे शहरीकरण आणि लांबच्या लांब रस्त्यांवर वेगवान वाहने अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. उरण फाटा, बेलापूर-उलवे मार्गावर दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनांच्या धावपळीने गाड्या धडक घेऊन येत असल्यामुळे नागरिकांना धोका निर्माण होत आहे. सिग्नल तोडणे, ओव्हरटेक करणे यासारख्या नियमभंगामुळे अनेक लहान-मोठ्या अपघातांत प्रवासी जखमी होत आहेत. प्रवाशांनी सिग्नल यंत्रणा व वेगाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
कोट
‘वाहतूक पोलिस आणि एनआरआय सागरी पोलिस ठाणे रात्री नाकाबंदी व जनजागृती करीत आहेत; परंतु काही वेळा आव्हानात्मक ठरते. येत्या काळात अपघाताच्या ठिकाणी विशेष खबरदारी घेतली जाईल.
- देवेंद्र पोळ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, एनआरआय सागरी पोलिस ठाणे
