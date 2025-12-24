मतदारांनी बदलली समीकरणे
मोहिनी जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर, ता. २४ : अंबरनाथ नगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत निकालांइतकीच चर्चा झाली ती अटीतटीच्या आणि अनपेक्षित लढतींची. शिवसेनेने सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणत आपली ताकद दाखवली; मात्र नगराध्यक्षपद भाजपकडे गेले. दुसरीकडे भाजपने नगराध्यक्षपद मिळवले असले, तरी नगरसेवकांची संख्या केवळ १४ वरच थांबली. त्यामुळे ‘गड आला पण सिंह गेला’ अशी परिस्थिती दोन्ही प्रमुख पक्षांची झाल्याचे चित्र या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीत अनेक प्रभागांमध्ये पक्षांतर्गत बंडखोरी, तिकीट न मिळाल्याने पक्ष बदलून निवडणूक जिंकणारे उमेदवार, तसेच कुटुंबीयांमधील थेट राजकीय लढती यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. मतदारांनी अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल देत राजकीय समीकरणे बदलून टाकली. नगरपालिका निवडणुकीतील सर्वाधिक गाजलेली लढत प्रभाग क्रमांक ६ क मधील ठरली. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक निखिल वाळेकर यांचा पराभव त्यांच्या चुलत भावाने आणि नुकतेच शिवसेनेतून भाजपमध्ये गेलेल्या पवन वाळेकर यांनी केला. या थेट कुटुंबीयांतील संघर्षाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले होते. याच प्रभाग समूहात प्रभाग क्रमांक ६ अमधून वाळेकर यांच्या आई मीना वाळेकर यांनी भाजपकडून विजय मिळवला, तर वाळेकर कुटुंबातीलच राजेंद्र वाळेकर शिवसेनेकडून विजयी झाले. परिणामी, एकाच कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत सभागृहात जाणार असल्याने वाळेकर कुटुंब शहराच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिले.एकूणच अंबरनाथकरांनी पक्षनिष्ठेपेक्षा उमेदवाराची प्रतिमा, कामगिरी आणि स्थानिक समीकरणे यांना अधिक महत्त्व देत मतदान केले आहे. नातेसंबंधांपेक्षा कार्यक्षमता महत्त्वाची, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मतदारांनी राजकीय पक्षांना दिला आहे.
बंडखोरीचा फटका
अनेक प्रभागांमध्ये पक्षांतर्गत नाराजीचा परिणाम निकालांवर दिसून आला. प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये शिंदे गटाचे प्रकाश डावरे यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली; मात्र शिंदे सेनेचेच अधिकृत उमेदवार रवींद्र करंजुळे विजयी झाले. प्रभाग १४ अ मध्ये शिवसेनेचे स्वप्नील जावीर अपक्ष उभे राहिले; परंतु शिंदे सेनेचे संदीप भराडे यांनी बाजी मारली. प्रभाग १६ बमध्ये भाजपच्या रोहिणी भोईर यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली. त्यामुळे नाराज झालेल्या सेनेच्या चंदा गान यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला; मात्र त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. या घटनांनी बंडखोरी नेहमीच यश देत नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
नव्या चेहऱ्यांना संधी
मनसेतून शिवसेनेत प्रवेश करून तिकीट मिळालेल्या उमेदवारांना मतदारांनी काही ठिकाणी संधी दिली. मनसेचे तत्कालीन शहराध्यक्ष कुणाल भोईर यांनी प्रभाग २० अ मधून विजय मिळवला; मात्र माजी नगरसेविका अपर्णा भोईर यांचा प्रभाग २० ब मधून पराभव झाला. दाम्पत्य राजकारणाचाही या निवडणुकीत बोलबाला राहिला. माजी नगरसेवक स्वप्नील बागुल यांनी प्रभाग क्रमांक २४ ब मधून, तर त्यांच्या पत्नी पल्लवी लकडे यांनी प्रभाग २३ अ मधून विजय मिळवत एकाचवेळी सभागृहात प्रवेश केला.
