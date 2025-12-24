अखेर युतीचा फॉर्म्युला ठरला
ठाणे महापालिकेसाठी युतीचा फॉर्म्युला ठरला
पहाटे ४ वाजेपर्यंत चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानी भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के, सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांच्यात मंगळवारी मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेअंती युतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला. यामध्ये शिंदेसेना ८१, भाजप ४५ आणि मित्रपक्ष असलेल्या आनंदराज आंबेडकर आणि रामदास आठवले यांच्या पक्षांना पाच जागा दिल्या जातील, अशी चर्चादेखील झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठाण्यातील शिंदे यांच्या शुभदीप या बंगल्यात पहाटे ४ वाजेपर्यंतच्या झालेल्या चर्चेत जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात पाच तास चर्चा रंगली. त्यानंतर ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवली व मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिकांमध्ये युतीमध्येच निवडणुका लढविल्या जातील, असे चित्र स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, ठाण्यात भाजपने ५५ जागांची अपेक्षा केली होती. अखेर भाजपला ४५ जागा देण्यात येतील, असे संकेत या बैठकीतून देण्यात आले. भाजपकडे २४ नगरसेवकांचे संख्याबळ असून, २१ जागा वाढीव मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून युतीच्या जागावाटपासंदर्भात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.