मूल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाळा लांबणीवर
नाताळ, निवडणुकीचा फटका; शिक्षकांना पुन्हा करावी लागणार तयारी
मुंबई, ता. २४ : शालेय शिक्षकांची गुणवत्ता, इतर दैनंदिन कामकाज इत्यादींसाठी विभागाकडून शिक्षकांसाठी देण्यात येणारे राज्यस्तरीय मूल्यवर्धन प्रशिक्षण महापालिका निवडणूक आणि आलेल्या नाताळाच्या सुट्टीमुळे लांबणीवर पडले आहे. यामुळे शिक्षकांना या प्रशिक्षणासाठी पुन्हा तयारी करावी लागणार असल्याने शिक्षकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मूल्यवर्धन प्रशिक्षण आणि त्याचे नियोजन विभागाकडून मागील महिन्यात करण्यात आले होते. मुंबईत १८ डिसेंबर २०२५ला याबाबत शिक्षण निरीक्षक, विभाग यांनी जिल्हा स्तरावरील या प्रशिक्षणाची माहिती देत (अर्बन रिसोर्स सेंटर) या प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी निर्देश जारी केले होते. आता हे प्रशिक्षणच पुढे ढकलले आहे. यातच ज्या शिक्षकांकडे दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पूर्वतयारीची जबाबदारी आहे त्यांनाही या लांबलेल्या प्रशिक्षणाचा नाहक त्रास सोसावा लागणार असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
मूल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाळा ही मुंबईतील शिक्षण उपसंचालक विभागांतर्गत येणाऱ्या मुंबईतील तीन विभागांसह मुंबई महापालिका शाळा आणि इतर शाळांतील शिक्षकांची यादीही या प्रशिक्षणासाठी निश्चित करण्यात आली होती. हे प्रशिक्षण २२ ते २४ डिसेंबरदरम्यान घेतले जाणार होते; परंतु निवडणुकीसंदर्भातील कामकाज अनेक शिक्षकांवर ऐनवेळी सोपवण्यात आल्याने विभागाकडून हे प्रशिक्षण लांबणीवर पडल्याचे शिक्षकांना कळविण्यात आले. दुसरीकडे काही शिक्षकांना निवडणुकीसंदर्भात कामकाज सोपवण्यात आले नसल्याने त्यांना हे प्रशिक्षण दिले जाणार होते. नाताळाची सुट्टी आल्याने सर्वच प्रशिक्षण पुढे ढकलण्यात आले आहे.
नाताळमुळे कार्यशाळा पुढे ढकलली
मुंबई आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात ख्रिती अल्पसंख्याक शाळांची संख्या असून, यादरम्यान या शाळांत शिक्षकांना किमान पाच दिवसांची सुट्टी दिली जाते. तसेच शाळांत काही दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित केले जातात. यामुळे यादरम्यान होणारी ही प्रशिक्षण कार्यशाळा पुढे ढकलण्याची मागणी काही शिक्षक संघटनांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कार्यशाळा पुढे ढकलण्यात आल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
