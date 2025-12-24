उमेदवार ‘वेट अँड वॉच’ मोडमध्ये
उल्हासनगर, ता. २४ (वार्ताहर) : उमेदवारीच्या रणसंग्रामाची अधिकृत सुरुवात झाली असली, तरी उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीचा पहिलाच दिवस पूर्णतः शांततेत गेला. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी नामनिर्देशन अर्ज विक्रीला सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्याच दिवशी एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल न केल्याने आजचा दिवस ‘निरंक’ ठरला. हीच या राजकीय प्रक्रियेतील सर्वांत लक्षवेधी बाब ठरली आहे.
निवडणूक विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार २३ डिसेंबरपासून नामनिर्देशन अर्जांची विक्री सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी विविध निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून एकूण ४४१ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाली. मात्र, प्रत्यक्षात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, यामागे अनेक कारणे आहेत. पक्षांतर्गत पॅनलची अंतिम जुळवाजुळव, आघाडी व युतीबाबत सुरू असलेली अनिश्चितता, तसेच उमेदवार निवडीसाठी सुरू असलेल्या बंद दरवाजामागील बैठका यामुळे इच्छुकांनी पहिल्या दिवशी ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात झाली असली, तरी प्रत्यक्ष लढतीचा सूर अद्याप उमटलेला नाही.
पुढील काळात गर्दीची शक्यता
निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे की, नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३० डिसेंबर आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. पहिला दिवस शांत गेला असला, तरी येत्या काळात उल्हासनगरच्या राजकीय पटावर हालचालींना वेग येईल आणि निवडणुकीचे वातावरण तापत जाणार, हे मात्र निश्चित मानले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.