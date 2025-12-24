शौचालय प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार स्वच्छता निरीक्षकांना
उल्हासनगर, ता. २४ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळबद्धता राखण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करावयाच्या शौचालय वापर प्रमाणपत्रासाठी उमेदवारांची वाढती धावपळ लक्षात घेऊन, हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार थेट स्वच्छता निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे उमेदवारांना दिलासा मिळणार असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
उल्हासनगर महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारासाठी नामनिर्देशन अर्जासोबत शौचालय वापराबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या १६ जुलै २०२४ च्या पत्रानुसार ही अट लागू केली आहे. सध्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर सहाय्यक आयुक्त व प्रभाग समितीचे अधिकारी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त असल्याने ते निवडणूक कामात व्यस्त आहेत. परिणामी, शौचालय प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत असून, या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
ही अडचण दूर करण्यासाठी निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी नव्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे संबंधित प्रभागातील स्वच्छता निरीक्षकांना शौचालय वापर प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
प्रशासकीय अडथळे दूर
उमेदवारांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, नियमांनुसार तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या नमुन्यात स्वच्छता निरीक्षक प्रमाणपत्र तयार करतील. त्यानंतर मुख्य स्वच्छता निरीक्षकांकडून प्रमाणित करून ते प्रमाणपत्र संबंधित उमेदवाराला ठराविक कालमर्यादेत दिले जाणार आहे. हा आदेश तत्काळ अमलात येत असून, त्यामुळे उमेदवारांची कार्यालयीन धावपळ कमी होणार आहे. तसेच नामनिर्देशन प्रक्रियेत येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होऊन निवडणूक यंत्रणा अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होण्यास मदत मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.