प्रस्थापितांना मतदारांचा दणका
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत यंदा मतदारांनी प्रस्थापितांना जोरदार झटका दिला आहे. तब्बल २१ माजी नगरसेवकांना पराभवाची धूळ चारत मतदारांनी बदलाचा स्पष्ट कौल दिला. अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत अनेक प्रभागांतील लढती अटीतटीच्या झाल्या, तर काही ठिकाणी विक्रमी फरकाने निकाल लागले. या निकालांनी अंबरनाथच्या राजकारणात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रभाग क्रमांक १० मधील लढत शहरात सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली. येथे शिवसेनेचे विकास हेमराज आणि भाजपचे अनिल गायकवाड यांच्यात शेवटच्या क्षणापर्यंत चुरशीचा सामना रंगला. अखेर विकास हेमराज यांनी अवघ्या सहा मतांच्या निसटत्या फरकाने विजय मिळवला. हेमराज यांना १२१८, तर गायकवाड यांना १२१२ मते मिळाली. विशेष म्हणजे, याच प्रभागात अपक्ष उमेदवार राजेश पगार यांना केवळ दोन मते मिळाल्याने हा निकालही चर्चेचा विषय ठरला.
या निवडणुकीत काँग्रेसचे कबीर गायकवाड यांनी निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध करत सर्वाधिक मताधिक्य नोंदवले. त्यांनी शिवसेनेचे यश जाधव यांचा तब्बल २६०५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. गायकवाड यांना ३४१८, तर जाधव यांना ८१३ मते मिळाली. प्रभाग १८ (ब) मधून शिवसेनेच्या अमृता मोहरीकर यांनी २५१८ मते मिळवत ऐश्वर्या मोटे (५१४ मते) यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला. प्रभाग २८ (अ) मध्ये शिवसेनेच्या मोनिका रिजड यांनी ४१६० मते मिळवून दमदार विजय मिळवला. त्यांनी काँग्रेसच्या मोहिनी वाघ (१६४६ मते) यांचा २५१४ मतांच्या फरकाने पराभव केला. विशेष म्हणजे, याच प्रभागात ‘नोटा’ला तब्बल १२५३ मते मिळाल्याने मतदारांची नाराजीही स्पष्टपणे समोर आली. संपूर्ण शहरात वैयक्तिकरीत्या सर्वाधिक मते मिळवण्याचा मान शिवसेनेचे शैलेश भोईर यांनी पटकावला असून, त्यांनी ४७९३ मतांसह विजय निश्चित केला.
या निकालांमधून अंबरनाथकरांनी प्रस्थापितांपेक्षा कामगिरी आणि विश्वासाला प्राधान्य देत नव्या नेतृत्वाला संधी दिल्याचे स्पष्ट झाले असून, आगामी काळातील राजकीय समीकरणे बदलण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
मतदारांनी नाकारले
निकालातील सर्वांत मोठी खळबळ म्हणजे दिग्गज माजी नगरसेवकांची झालेली पडझड. वंदना पाटील, मुक्कू लेनिन, सुनील सोनी, अॅड. वृषाली पाटील, उमेश गुंजाळ, सावित्री गुप्ता, याकूब सय्यद, बिरजू जैस्वाल, श्रुती सुरेश सिंग, संदीप लोटे, विलास जोशी, निखिल वाळेकर, सुरेंद्र यादव, सुभाष साळुंखे यांच्या पत्नी सुवर्णा साळुंखे, राजेश शिर्के, पन्ना वारिंगे, अनिता आदक, रवींद्र पाटील, कल्पना गुंजाळ तसेच शशांक गायकवाड यांच्या पत्नी सपना गायकवाड यांना मतदारांनी नाकारले आहे. यामध्ये माजी नगरसेविका आणि नगराध्यक्षपदाच्या प्रमुख उमेदवार मनीषा वाळेकर यांचा झालेला पराभव राजकीय वर्तुळात सर्वाधिक चर्चेचा ठरला आहे.
