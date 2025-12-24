निवडणूक प्रचारासाठी उपलब्ध मैदानांबाबतचे केडीएमसीचे धोरण जाहीर
प्रचारसभांसाठी मैदाने सज्ज
कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून ‘मैदान आरक्षण धोरण’ जाहीर
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना प्रचारासाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील मैदाने खुली केली आहेत. या मैदानांच्या वाटपाबाबतचे अधिकृत धोरण जाहीर करण्यात आले असून, अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्य उद्यान अधीक्षक संजय जाधव यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मैदाने पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या मैदानांबाबतचे धोरण जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्य उद्यान अधिक्षक संजय जाधव यांनी दिली आहे.
महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून, त्या अनुषंगाने कल्याण-डोंबिवलीतील मैदाने पालिकेने उपलब्ध करून दिली आहेत. यासाठी अर्जदार अथवा पक्ष किंवा उमेदवार यांनी मैदानाच्या आरक्षणासाठी कमाल पाच व किमान दोन दिवस अगोदर अर्ज करणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त मैदानांपैकी तीन मैदाने पसंती क्रमांकानुसार मागणी करणे बंधनकारक आहे. मैदानांच्या उपलब्धतेनुसार आणि प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या क्रमांकानुसार तीनपैकी एक मैदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. एकाच वेळी अनेक पक्षांनी, उमेदवारांनी एकाच मैदानाची मागणी केल्यास समन्याय तत्त्वावर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त यांचा राहील.
सभेसाठी मैदान आरक्षित करताना सभेच्या दिवशीची सर्व माहिती म्हणजे कोणाची सभा, सभा घेण्याऱ्याचे नाव, सभेसाठी उपस्थित प्रचारक यांची नावे आदींचा एकत्रित तपशील देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या संबंधित स्टार प्रचारक आणि प्रमुख पक्षाचे वक्ते यांच्या संदर्भातील सभेचा तपशीलही अर्जासोबत महापालिका मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षात सादर करावयाचा आहे.
प्रभाग स्तरावरील उमेदवारांच्या कॉर्नर सभा, रॅलीज, छोट्या चौक सभा याबाबतच्या परवानग्या संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडील एक खिडकी कक्षामार्फत दिल्या जातील. तरी यासंदर्भात संबंधित उमेदवार, राजकीय पक्ष यांनी संबंधित कार्यालयाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
येथे उडणार रणधुमाळी
कल्याण पश्चिमेतील वासुदेव बळवंत फडके मैदान, यशवंतराव चव्हाण मैदान, नथू देवळेकर मैदान, कल्याण पूर्वेतील दादासाहेब गायकवाड मैदान, डोंबिवली पूर्वेतील हभप सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल, नेहरू मैदान, डोंबिवली पश्चिमेतील कानोजी जेधे मैदान (भागशाळा मैदान) ही ७ मैदाने महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
