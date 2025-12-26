डंपरच्या धडकेत ३ वर्षांच्या चिमुरड्याचा मृत्यू; अपघातानंतर चालक फरार
डम्परच्या धडकेत बालकाचा मृत्यू
उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) ः एका भरधाव डम्परने अंगणात बसलेल्या तीन वर्षांच्या बालकाला चिरडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या अपघातात वेदांश पाटील याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर डम्परचालक घटनास्थळी कोणतीही मदत न करता वाहन सोडून पसार झाला आहे. याप्रकरणी हिललाइन पोलिसांनी डम्परचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
उल्हासनगरच्या हिललाइन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मांगरूळ येथील विकास पाटील यांचा मुलगा वेदांश हा आपल्या घराच्या अंगणातील कट्ट्यावर बसला होता. याच वेळी घराच्या बाजूच्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या डम्परने वेदांशला जोरदार धडक दिली. डम्परचे चाक वेदांशच्या डोक्यावरून गेल्याने त्याला गंभीर इजा झाली आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता, की परिसरातील नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली; मात्र डम्परचालकाने जखमी बालकाला कोणतीही वैद्यकीय मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट डम्पर घटनास्थळीच सोडून चालक तेथून पळून गेला.
याप्रकरणी वेदांशचे वडील विकास पाटील यांनी हिललाइन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी डम्परचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुरवाडे करीत असून फरार चालकाचा शोध सुरू आहे.
