भिवंडी महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पार्टी ९० जागांवर उमेदवार देणार
भिवंडीत आप ९० जागा लढणार
शहर अध्यक्ष मसिह इकबाल यांची माहिती
भिवंडी, ता. २६ (वार्ताहर) ः भिवंडी महापालिकेच्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टी (आप) पहिल्यांदाच रिंगणात उतरणार आहे. पक्षाने ही निवडणूक कोणासोबत युती-आघाडी न करता स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वच्या सर्व ९० जागा लढविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती भिवंडी शहर अध्यक्ष मसिह इकबाल व महासचिव हणमंत जाधव यांनी पत्रकारांना दिली.
पक्षाकडून सुशिक्षित, चारित्र्यवान, सक्षम, स्वच्छ प्रतिमेचे आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेले उमेदवार शोधण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. आतापर्यंत ३० जागांसाठी उमेदवारांची प्राथमिक छाननी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित जागांसाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद सुरू आहे, अशी माहिती ॲड. हणमंत जाधव यांनी दिली. भिवंडी शहरातील खड्डेमय व अपूर्ण रस्ते, मोहल्ला क्लिनिक, पालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचार, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, पाणीटंचाई, स्वच्छतेचा अभाव आणि नागरी सुविधांचा बोजवारा या प्रमुख मुद्द्यांवर आम आदमी पार्टी निवडणूक लढवणार आहे. दिल्ली व पंजाबमध्ये राबवलेल्या शिक्षण, आरोग्य आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या मॉडेलचा अनुभव भिवंडीकरांना देण्याचा प्रयत्न असेल, असा दावा पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे. आतापर्यंत प्रस्थापित पक्षांमधील राजकारणाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना एक नवा, पर्यायी आणि विश्वासार्ह पर्याय देण्याच्या उद्देशाने आम आदमी पार्टी मैदानात उतरल्याने, भिवंडी महापालिका निवडणुकीत या वेळी राजकीय वातावरण अधिक रंगतदार होणार असल्याचे ॲड. हणमंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.
