विमानतळाच्या मार्गावर परिवहन सेवा

नवी मुंबई, ता. २८ : नाताळच्या दिवशी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाले आहे. या विमानतळाकडे प्रवाशांना जाण्यासाठी एनएमएमटी, बेस्ट आणि टीएमटी बस सेवा सुरू झाल्या आहेत. सध्यातरी या बस सेवांचा प्रवाशांपेक्षा कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणारे नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिका यांच्या परिवहन उपक्रमाला आणखीन नवीन मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मुंबई विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या रोजची जास्त असल्याने मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका यांच्या परिवहन उपक्रमांतर्गत बस सेवा दिल्या जातात. आता नवी मुंबईच्या विमानतळाकरिता बस सेवा सुरू केल्या आहेत. एनएमएमटीच्या १४ बस खांदेश्वर, खारकोपर, तरघर, बेलापूर आणि नेरुळ या ठिकाणाहून विमानतळाला बस सुविधा दिली जात आहे.
मुंबईतून नवी मुंबईच्या विमानतळाकडे जाण्यासाठी बेस्टने दोन बस सुरू केल्या आहेत. नवी मुंबईच्या बस रेल्वे स्थानक मार्गावर अधिक धावत आहेत. ठाणेहून टीएमटी प्रशासनाची रोज एक बस नवी मुंबईच्या विमानतळाकडे येत आहे. सध्या विमानतळावर रोज ३० उड्डाणे होत आहेत. दिवसाला पाच हजार प्रवासी विमानतळावर ये-जा करीत आहेत. यापैकी बऱ्यापैकी प्रवासी स्वतःची चारचाकी अथवा खासगी वाहनांचा वापर करीत आहेत, मात्र जेव्हा प्रवासी संख्या आणि विमानांचे उड्डाण संख्या वाढेल, तेव्हा सरकारी वाहतुकीचा वापर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तोपर्यंत महापालिकांनी सुरू केलेल्या परिवहन सेवेचा विमानतळावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने विविध मार्गावर बससेवा सुरू केली आहे. विमानतळावर प्रवासी संख्या वाढेल, तेव्हा एनएमएमटी बसची संख्या देखील वाढवली जाणार आहे.
- योगेश कडूसकर, व्यवस्थापक, एनएमएमटी
परिवहन सेवा बस
एनएमएमटी १४
बेस्ट २
टीएमटी १
