धार्मिक तेढीतून दोन गटांत हिंसक संघर्ष
नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : रबाळे एमआयडीसी परिसरात नाताळच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक भावना दुखावल्याच्या वादातून दोन गटांमध्ये मारहाणीची घटना घडल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणी रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी दोन्ही गटांतील २० ते २५ जणांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून अटकसत्र सुरू केले आहे.
रबाळे एमआयडीतील जयभवानी नगरमधील ईसीआय चर्चजवळ राहणारे सोलोमन सॅम्युअल भालके (वय २९) यांच्या तक्रारीनुसार, २३ डिसेंबरला रात्री अर्जुन सिंग याने व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवत ख्रिश्चन धर्माचा अपमान करणारा मजकूर प्रसारित केला. त्यानंतर जयभवानी नगर, ईसीआय चर्च परिसरात गणेश गुप्ता, निखील गुप्ता, दिपेश पवार, कृष्णा यादव, कृष्णा अंजने व इतर दोन व्यक्तींनी जमाव गोळा केला. त्यानंतर या जमावाने परिसरातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना शिवीगाळ करत लाकडी काठी व हाताबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
याच घटनेच्या अनुषंगाने दुसऱ्या गटाकडूनही पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. २३ डिसेंबरला रात्री जयभवानी नगर, यादवनगर परिसरातील सचिन मानकर, रुबीन मेत्रे, अभी जॉनस्कर, सोलोमन भालके व १० ते १५ नागरिकांकडून बजरंग दलाचे कार्यकर्ते अर्जुन सिंग यांच्या डोळ्यांत मिरचीपूड टाकून त्यांच्यावर लाकडी बांबू, कोयता व रॉडने हल्ला केल्याचे म्हटले आहे. परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वाघमारे यांनी सांगितले.
