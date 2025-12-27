उड्डाणपुलावर दोन कारचा अपघात
सुदैवाने जीवितहानी टळली; महामार्गावरील खड्डे कारणीभूत असल्याचा आरोप
कासा, ता. २७ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर (गुजरात–मुंबई लेन) शुक्रवारी सकाळी दोन कारमध्ये झालेल्या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. सकाळी सुमारे ९. २५ वाजण्याच्या दरम्यान हा अपघात घडला. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत झाली नाही.
मारुती स्विफ्ट डिझायर (क्रमांक एमएच ४८ डीसी ५२२०) ही कार गुजरातकडून मुंबईच्या दिशेने जात होती. दरम्यान, पाठीमागून येणाऱ्या टोयोटा फॉर्च्युनर (क्रमांक जीजे ०२ बीएच ५५५७) या कारने स्विफ्ट डिझायरला जोरदार धडक दिली. स्विफ्ट डिझायर गाडी रितिक कुमार मिश्रा (वय २३, रा. नवी मुंबई) चालवत होते, तर फॉर्च्युनर कार पंकज पाटणकर (वय ४०, रा. कराड) यांच्या ताब्यात होती. धडकेमुळे दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले असून, काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. दरम्यान, महालक्ष्मी उड्डाणपुलावरील रस्त्याची दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा या अपघातामुळे समोर आली आहे. उड्डाणपुलावर अनेक ठिकाणी लोखंडी रॉड बाहेर आलेले, तसेच मोठमोठे खड्डे पडलेले असल्याने वाहनचालकांना अचानक ब्रेक दाबावा लागत आहे. विशेषतः सकाळच्या वर्दळीच्या वेळी ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरत असून, वारंवार अपघात घडत असल्याचा आरोप वाहनचालक व स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. अपघातग्रस्त दोन्ही वाहने त्वरीत रस्त्याच्या बाजूला काढण्यात आली, त्यामुळे काही वेळातच वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. या अपघातप्रकरणी पुढील चौकशी व कायदेशीर कारवाई कासा पोलिस ठाण्याच्या वतीने सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
