हरिहरेश्वर येथील शौचालयाची दुरवस्था
मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे पर्यटकांची नाराजी; प्रशासनाचे दुर्लक्ष
श्रीवर्धन, ता. २७ (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिण काशी म्हणजेच हरिहरेश्वर येथे पर्यटन विकासाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सुलभ शौचालयाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. हे शौचालय सध्या पूर्णतः बंद अवस्थेत असून, दररोज हजारो भाविक व पर्यटक येथे येत असतानाही मूलभूत स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. स्वच्छ भारत अभियान आणि पर्यटन विकासाच्या गाजावाजामध्ये हरिहरेश्वर येथील ही वास्तव स्थिती प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची साक्ष देणारी ठरत आहे.
सुलभ शौचालय परिसरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचले असून, दुर्गंधीमुळे येथे थांबणेही अशक्य झाले आहे. शौचालयांची दारे, खिडक्या व तावदाने गायब झाली असून, पाण्याची टाकीही मोडकळीस आलेली आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या, रिकाम्या बाटल्या व इतर कचऱ्यामुळे परिसर बकाल झाला आहे. परिणामी महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लांबून आलेल्या भाविकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
खासदार सुनील तटकरे यांच्या माध्यमातून हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन व दिवेआगर या पर्यटन क्षेत्रातील समुद्रकिनाऱ्यांचे सुशोभीकरण करण्यात आले असले तरी हरिहरेश्वर येथील सुलभ शौचालयाकडे मात्र प्रशासनाने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक व पर्यटकांकडून केला जात आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय नसणे, बसण्यासाठी आसनांची कमतरता आणि स्वच्छतेचा अभाव यामुळे तीर्थक्षेत्राची प्रतिमा मलिन होत आहे.
हरिहरेश्वरसारख्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन व तीर्थक्षेत्र परिसरातील सुलभ शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा बंद असणे ही गंभीर बाब आहे. स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे उघड्यावर घाण होण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम आरोग्य, स्वच्छता आणि पर्यावरणावर होऊ शकतो. तसेच पर्यटन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असताना देखभाल व व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होणे हे प्रशासनाचे मोठे अपयश मानले जात आहे.
भाविक व पर्यटकांसाठी तातडीने सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सुलभ शौचालयाची दुरुस्ती करून नियमित स्वच्छता ठेवावी. बसण्यासाठी आसनव्यवस्था तसेच पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. खासदार सुनील तटकरे व मंत्री आदिती तटकरे यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन त्वरित उपाययोजना कराव्यात.
- सुनील विठोबा रिकामे, नागलोली, श्रीवर्धन
