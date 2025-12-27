खारघरमध्ये उमेदवारीकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष
खारघर, ता. २७ (बातमीदार) : खारघरमधील प्रभाग क्रमांक चार आणि पाचमध्ये भाजपकडून निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. भाजप श्रेष्ठींकडून कोणत्या उमेदवारांचे नाव जाहीर होणार, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या सात वर्षांत भाजपच्या वरिष्ठांनी विविध कार्यक्रम राबवून एकजूट निर्माण करीत कार्यकर्ते बांधून ठेवण्याचे काम केल्यामुळे खारघरमधून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी महायुतीच्या उमेदवारांना भरघोस मते मिळाली. खारघरमध्ये भाजपला प्रखर विरोधक नसल्यामुळे पालिका निवडणुकीत निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. प्रभाग क्रमांक चारमधून माजी नगरसेविका नेत्रा पाटील, अनिता पाटील, माजी नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, प्रवीण पाटील, तसेच युवक अध्यक्ष नितेश पाटील, जिल्हा चिटणीस ब्रिजेश पटेल, ज्ञानेश्वर खरपुरिया, तर प्रभाग क्रमांक पाचमधून माजी नगरसेवक शत्रुघ्न काकडे, हर्षदा उपाध्याय, दिवंगत रामजी बेरा यांचे चिरंजीव प्रवीण बेरा, माजी उपसरपंच संजय घरत, मीनल पाटील, शहर चिटणीस दीपक शिंदे आदी कार्यकर्त्यांनी दावा केल्यामुळे भाजपश्रेष्ठी कोणत्या उमेदवारांची निवड करतात, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
प्रभाग क्रमांक सहामधून भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये स्पर्धा नसल्यामुळे नरेश तोडेकर, माजी नगरसेविका संजना कदम यांचे पती समीर, महिलांमधून रायगड जिल्हा सचिव कीर्ती नवघरे यांच्या पत्नी सोनल आणि उषा अडसूळ यांचे नाव जवळपास निश्चित झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
