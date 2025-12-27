ठाण्यात ‘बासरी उत्सव’
ठाण्यात ‘बासरी उत्सव’
१०० वादकांचे सादरीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई/ठाणे, ता. २७ : अल्पावधीतच संगीत रसिकांमध्ये लोकप्रिय ठरलेला वार्षिक ‘बासरी उत्सव’ आपल्या १७व्या आवृत्तीसह पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. हा महोत्सव ३ व ४ जानेवारीला ठाण्याच्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे होणार आहे. ‘गुरुकुल प्रतिष्ठान’ या धर्मादाय संस्थेतर्फे महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.
दोन दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व वयोगटांतील कलाकारांचा सहभाग असलेली भव्य ‘बासरी सिम्फनी’ सादर करण्यात येणार आहे. त्यात १०० हून अधिक बासरी वादक सहभागी होतील. बासरीवादक विवेक सोनार यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या उत्सवात बासरीच्या शास्त्रीय शैलींचे दर्शन घडवणार आहे.
पहिल्या दिवशी कृष्णप्रिया यांचे कथक आधारित सादरीकरण होणार असून, ते कथक नृत्य कलाकार अदिती भागवत आणि बासरीवादक विवेक सोनार सादर करणार आहेत. त्यानंतर मिता पंडित यांचे शास्त्रीय गायन होईल. या दिवसाचा समारोप जगप्रसिद्ध बासरीवादक पद्मविभूषण पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या बासरीवादनाने होणार आहे.
महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी विवेक सोनार यांच्या नेतृत्वाखाली वार्षिक बासरी उत्सव ‘बासरी सिम्फनी’ सादर होईल. वय वर्षे ८ ते ८० या वयोगटातील १०० बासरी वादक या सादरीकरणात सहभागी होतील. दुसऱ्या दिवशी ‘पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येणार असून, हा पुरस्कार यंदा पद्मभूषण जावेद अख्तर यांना बहाल केला जाणार आहे. महोत्सवाचा समारोप पद्मश्री शुभा मुदगल यांच्या शास्त्रीय गायनाने होईल. त्यांना तबल्यावर अनिश प्रधान साथसंगत करणार आहेत.
चळवळ
‘बासरी उत्सव’ हा केवळ संगीत महोत्सव नसून, बासरी या प्राचीन वाद्याच्या संवर्धनासाठी आणि भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि खास करून बासरी परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची ती दीर्घकालीन चळवळ असल्याचे गुरुकुल प्रतिष्ठानचे विवेक सोनार म्हणाले.
