जागावाटपावरून संघर्ष तीव्र
उल्हासनगर, ता. २८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘महायुती’चा विषय जितका चर्चेत, तितकाच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. एका बाजूला शिवसेना-टीओके-साई यांची स्थानिक युती मजबूत होत असताना, दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या प्रवेशाने ७८ जागांच्या गणितात मोठा राजकीय पेच निर्माण होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. जागावाटप, संख्याबळ आणि संभाव्य बंडखोरी या तिन्ही आघाड्यांवर महायुतीसाठी पुढचा रस्ता सोपा नसल्याचे चित्र सध्या उल्हासनगरमध्ये दिसत आहे.
उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे गणित दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. शहरात आधीच शिवसेना, ‘टीओके’ आणि ‘साई’ या स्थानिक घटक पक्षांची युती झालेली असून, या युतीकडून अधिकाधिक जागांवर ठाम दावा केला जात आहे. त्यामुळे या आघाडीत भाजपचा समावेश झाल्यास जागावाटप करताना सर्वच पक्षांसमोर कठीण आव्हान उभे राहणार आहे.
एकूण ७८ जागांच्या महापालिकेत सध्या शिवसेना, टीओके आणि साई यांच्या युतीकडे तब्बल ५८ विद्यमान नगरसेवकांचे संख्याबळ असल्याचा दावा केला जात आहे. याशिवाय भाजपचे चार विद्यमान नगरसेवकही शिवसेना-टीओके गटात सहभागी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपसाठी केवळ १६ जागा उरण्याची शक्यता असून, हे गणित भाजपला मान्य होणार नाही. उल्हासनगरमध्ये महायुतीचा निर्णय हा केवळ औपचारिक न राहता, पुढील निवडणूक रणनीती ठरवणारा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे. महायुतीचा तोडगा निघतो की स्वतंत्र लढतींचे चित्र स्पष्ट होते, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
भाजपची टक्केवारी
दुसरीकडे, महायुती झालीच तर भाजपकडून ४२ ते ५० टक्के जागांची ठाम मागणी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. याबाबत भाजपचे आमदार कुमार आयलानी यांनी थेट भूमिका मांडली आहे. “महायुतीत सहभागी झाल्यास आम्ही किमान ४२ अथवा ५० टक्के जागांचा प्रस्ताव ठेवू. हा प्रस्ताव मान्य न झाल्यास महायुती शक्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. या भूमिकेमुळे स्थानिक घटक पक्ष आणि भाजप यांच्यातील ताण अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे संख्याबळाच्या जोरावर स्थानिक युती अधिक जागांवर ठाम आहे, तर दुसरीकडे भाजप संघटनशक्ती आणि टक्केवारीच्या मागणीवर अडून बसलेला दिसतो.
