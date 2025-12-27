माणगावमधील पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेगाने
पाणी मीटर बंधनकारक; प्रत्येक थेंबाची मोजणीसह वसुली
माणगाव, ता. २७ (वार्ताहर) : शहरातील दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेचे काम पावसाळ्यानंतर पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाले आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन उभारण्यात येणारी ही योजना पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत असून माणगावकरांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत एकूण आठ पाण्याच्या टाक्या प्रस्तावित असून त्यापैकी पाच टाक्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित तीन टाक्यांची कामे सध्या अंतिम टप्प्यात असून तीही लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. खांदाड येथील जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच पाणी उपसा केंद्राची कामे प्रगतीपथावर असून मुख्य पाणीपुरवठा टाकीचे कामही लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती नगरपंचायत प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. सुमारे ५४ कोटी रुपये खर्चाची ही भव्य योजना माणगाव शहरासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. खांदाड येथे ७ लाख लिटर क्षमतेची मुख्य पाण्याची टाकी उभारण्यात येणार असून खांदाड, बामणोली रोड, नाणोरे, रेल्वे स्थानक परिसर, गणेशनगर, उतेखोल व जुने माणगाव या भागांमध्ये २ ते ३ लाख लिटर क्षमतेच्या टाक्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित तीन टाक्यांची कामे वेगाने सुरू असून येत्या काही महिन्यांत ती पूर्ण होणार आहेत. याशिवाय गतवर्षी खांदाड, उतेखोल, नाणोरे, भादाव व जुने माणगाव या भागांमध्ये पूर्ण क्षमतेच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात माणगाव शहराला उच्च दाबाने आणि नियमित स्वरूपात पाणीपुरवठा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अपव्यय रोखला जाणार
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाणी मीटर प्रणाली. योजना पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक घर, आस्थापना व व्यावसायिक वापरासाठी पाणी मीटर बसवणे बंधनकारक असणार आहे. वीज मीटरप्रमाणेच दरमहा पाणी वापरानुसार बिल आकारले जाणार असून प्रत्येक थेंबाची मोजणी करूनच वसुली केली जाणार आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय रोखला जाईल, पाणी बचतीला चालना मिळेल आणि नागरिकांमध्ये जबाबदार वापराची जाणीव निर्माण होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. एकूणच ही योजना माणगाव शहराच्या शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
