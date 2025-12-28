गटविकास अधिकाऱ्यांची सखोल पाहणी
निंबवली-गुरवली येथे गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट
गटारे, रस्ते, आरोग्य व कर वसुलीचा सखोल पाहणी
टिटवाळा, ता. २८ (वार्ताहर) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ग्रामस्थांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर ठोस उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे. याच उद्देशाने कल्याण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी रघुनाथ गवारी यांनी निंबवली-मोस आणि गुरवली या ग्रामपंचायतींना भेट देऊन सखोल पाहणी केली. ग्रामविकास विभागाच्या योजनांची मूळ ताकद ही लोकसहभागात असून, योजना नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवण्याचा संदेश त्यांनी या दौऱ्याद्वारे दिला.
आरोग्य सुविधा, सौरऊर्जा, शाळा, रस्ते, गटारे, घनकचरा व्यवस्थापन आणि सुशासन हे घटक समृद्ध पंचायतराज अभियान यशस्वी करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे गवारी यांनी अधोरेखित केले. याचबरोबर जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या घरपट्टी-पाणीपट्टी ५० टक्के भरा आणि ५० टक्के सवलत घ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला. एक एप्रिलआधीच्या थकबाकीवर ५० टक्के सवलत देण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर गुरवली ग्रामपंचायतीस भेट देऊन घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर, जिल्हा परिषद शाळेतील मुलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. या पाहणी दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान मूल्यांकन समितीचे सदस्य संजय कांबळे, निंबवलीचे उपसरपंच बबलू पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते किरण केणे, त्रिदेव केणे, निलेश दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रत्यक्ष पाहणीत त्रुटींचे दर्शन
काँग्रेसचे उपजिल्हाध्यक्ष किरण केणे यांनी गटारे, सांडपाणी आणि अंतर्गत रस्त्यांबाबत वारंवार केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने गवारी यांनी मोस गावातील गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीदरम्यान ठिकठिकाणी बिकट परिस्थिती असल्याचे त्यांना दिसून आले. तसेच आरोग्य उपकेंद्र बंद असल्याचे आढळून आले. या निष्काळजी कार्यपद्धतीबद्दल गवारी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
