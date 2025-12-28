नवीन वर्षात कर्करुग्णांना मोठा दिलासा
नवीन वर्षात कर्करुग्णांना मोठा दिलासा
नायर रुग्णालयाच्या कर्करोग इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात; डिसेंबर २०२६ पासून रुग्णसेवा
भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : येत्या नवीन वर्षात मुंबईतील कर्करुग्णांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. टाटा मेमोरियल रुग्णालयानंतर सरकारी व्यवस्थेत अत्याधुनिक कर्करोग उपचार सुविधा देणारे पहिले आणि एकमेव रुग्णालय म्हणून नायर रुग्णालय पुढे येत आहे. नायर रुग्णालयात उभारण्यात येणाऱ्या नव्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॅन्सर सेंटर’चे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, डिसेंबर २०२६ पासून रुग्णसेवा सुरू होणार आहे.
या सातमजली कर्करोग इमारतीत केमोथेरपी, रेडिएशन आणि प्रगत निदान सुविधा एका छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. सद्य:स्थितीत ७५ खाटांचे केमोथेरपी सेंटर कार्यरत असून, कर्करोग रुग्णांसाठी आवश्यक औषधोपचार दिले जातात. यासोबतच अस्तित्वातील रेडिएशन सेंटरमध्ये टेलीकोबाल्ट सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र अनेक कर्करोग रुग्णांसाठी केवळ टेलीकोबाल्ट पुरेसे नसते. त्यासाठी पीईटी-सीटीसारख्या प्रगत तपासण्या आणि लिनियर एक्सेलरेटरच्या माध्यमातून रेडिएशन थेरपी देणे आवश्यक ठरते. ही गरज लक्षात घेऊन नव्या इमारतीत सर्वसमावेशक कॅन्सर सेंटर विकसित केले जात आहे.
नायर रुग्णालयातील रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाची स्थापना १९९८ मध्ये झाली असून, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये हा एकमेव विभाग आहे. येथे दरवर्षी ७०० ते ८०० नवीन कर्करोग रुग्णांची नोंदणी होते. सध्या दिवसाला ४० ते ५० रुग्णांना रेडिओथेरपी दिली जाते.
सातमजली इमारत
नायर रुग्णालयाची कर्करोगग्रस्तांसाठीची इमारत सातमजली असणार आहे. बांधकाम मुदत - ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी, रुग्णसेवा मुदत - डिसेंबर २०२६ पर्यंत आहे.
अत्याधुनिक सुविधा
नव्या कर्करोग सेंटरमध्ये दोन लिनियर एक्सेलरेटर, दोन कोबाल्ट ब्रॅकीथेरपी युनिट्स, सीटी सिम्युलेटर, पीईटी-सीटी स्कॅन मशीन आणि स्वतंत्र न्यूक्लिअर मेडिसिन विभाग उपलब्ध असणार आहे. या सुविधांमुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अत्याधुनिक रेडिओथेरपी उपचार देता येणार आहेत.
उपचार क्षमता आणि लाभ
या केंद्रामध्ये दिवसाला २०० ते २५० कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्याची क्षमता असेल. दररोज ८ ते १० पीईटी-सीटी स्कॅन करता येणार आहेत. प्रोस्टेट, फुप्फुसे, पॅनक्रियास, जठर आणि मेंदूसारख्या जटिल कर्करोगांवर प्रभावी उपचार शक्य होणार आहेत. माफक दरात अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध होण्याबरोबरच रेडिएशनमुळे होणारे दुष्परिणामही कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नायर रुग्णालयातील हे कर्करोग सेंटर सुरू झाल्यानंतर मुंबई आणि उपनगरातील कर्करुग्णांसाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत मोठी झेप ठरणार आहे.
