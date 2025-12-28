श्रमजीवी संघटनेचा राज्यस्तरीय बाल कला-क्रीडा मेळावा उत्साहात
राज्यस्तरीय बाल कला-क्रीडा मेळावा उत्साहात
विरार, ता. २८ (बातमीदार) : आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी श्रमजीवी संघटना व विधायक संसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने उसगाव (वसई) येथे आयोजित ''राज्यस्तरीय बाल कला-क्रीडा मेळावा'' मोठ्या उत्साहात पार पडला. २४ ते २६ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या या स्पर्धेत भिवंडी ग्रामीण तालुक्याने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावत ''चॅम्पियन ट्रॉफी''वर आपले नाव कोरले.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील १५०० हून अधिक विद्यार्थी यामध्ये सहभागी झाले होते. कबड्डी, खो-खो, धावणे, गोळाफेक यांसारख्या मैदानी खेळांसह वकृत्व, चित्रकला आणि पारंपरिक नृत्य स्पर्धांचे आयोजन केले होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि संस्कृतीचे जतन हा यामागील उद्देश होता.
या सोहळ्याला आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) व श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित, ठाणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, पालघर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रणजित आंधळे, श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा आदी मान्यवर उपस्थित होते. रणजित आंधळे यांनी विद्यार्थ्यांना खेळ आणि शिक्षणासोबतच पोलीस व सैन्य दलात भरती होण्याचे आवाहन केले. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी कैलास तुंबडा, बाळाराम भोईर, आराध्या पंडित यांच्यासह संघटनेच्या विविध समित्यांनी चोख नियोजन केले. भिवंडी, शहापूर, पालघर आणि वाडा अशा विविध तालुक्यांनी निवास, भोजन आणि स्वच्छतेची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली.
