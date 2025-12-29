प्रवाशांना अंधारातून काढावा लागतो मार्ग
धारावी, ता. २९ डिसेंबर (बातमीदार) : मध्य रेल्वेवरील सायन स्थानकासमोरील वाहतूक पूल नूतनीकरणासाठी गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ बंद असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. या कामामुळे स्थानकातून धारावीकडे येण्यासाठी असलेला भुयारी मार्ग तसेच पुलावरून बाहेर पडणारे मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. परिणामी प्रवाशांना स्थानकातील फलाटावरील जिन्यांद्वारेच बाहेर पडावे लागत आहे.
स्थानकाबाहेर आल्यानंतर समोरील पुलावरून धारावीकडे जाणाऱ्या एकमेव मार्गावर वीजपुरवठा नसल्याने प्रवासी व पादचाऱ्यांना अंधारातूनच मार्गक्रमण करावे लागत आहे. रस्त्यावर पथदिव्यांची व्यवस्था नसल्याने वाहनांचे हेडलाईट, आजूबाजूच्या दुकानांचा प्रकाश तसेच मोबाईलच्या टॉर्चच्या उजेडावर प्रवाशांना वाट काढावी लागत आहे.
धारावीकडे जाण्यासाठी एकच मार्ग उपलब्ध असल्याने रात्रीच्या वेळेस घरी परतणारे व स्थानकात येणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी होत आहे. अंधारामुळे या गर्दीतून वाट काढणे प्रवासी व पादचाऱ्यांसाठी अत्यंत अवघड ठरत आहे. लहान मुले, महिला, तरुणी, वृद्ध नागरिक व रुग्णांना या परिस्थितीत चालणे जिकिरीचे होत आहे. गर्दीमुळे वारंवार धक्काबुक्की होत असून, किरकोळ कारणावरून वादावादी व हाणामारीच्या घटनांमध्येही वाढ होत असल्याचे चित्र आहे.
त्यातच दुचाकीस्वार मार्गातून पुढे जाण्याच्या नादात वाहतूक कोंडी निर्माण करीत आहेत. परिणामी अवघ्या दोन मिनिटांत पार होणारा रस्ता ओलांडण्यासाठी १० ते १५ मिनिटे लागत आहेत. रस्त्याच्या एका बाजूला खोदकाम सुरू असल्याने रस्ता अरुंद झाला असून, गर्दीत आणखी भर पडत आहे. या गंभीर समस्येकडे रेल्वे प्रशासन व महापालिकेने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी मनसे शाखाध्यक्ष संदीप कदम यांनी केली आहे.
