जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे जगदीश पाटील आणि किरण संखे महाऍग्रो आयडॉल पुरस्काराने सन्मानित
पालघरचे कृषी अधिकारी ''महाॲग्रो आयडॉल'' पुरस्काराने सन्मानित
वाणगाव, ता. २८ (बातमीदार) : नाशिक येथे आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात पालघर जिल्ह्यातील डहाणूचे मंडळ कृषी अधिकारी जगदीश पाटील आणि वसईचे मंडळ कृषी अधिकारी किण संखे यांना प्रतिष्ठित ‘महाॲग्रो आयडॉल’ पुरस्काराने गौरवण्यात आले. कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांनी केलेल्या भरीव कामगिरीची दखल ॲग्रोकेअर कृषी मंचच्या वतीने घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांतील ४० कर्तृत्ववान व्यक्तींना ‘महाराष्ट्र आयडॉल’ व ‘महाॲग्रो आयडॉल’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कृषी सहाय्यक ते मंडळ कृषी अधिकारी या प्रवासात जगदीश पाटील आणि किरण संखे यांनी शासनाच्या शेतकरी हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या. तसेच शेतकऱ्यांना गरजेनुसार तांत्रिक मार्गदर्शन करून त्यांना सक्षम करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
माजी फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा पार पडला. यावेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष भूषण निकम यांनी संस्थेच्या माध्यमातून ६०० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्याचे नमूद केले. या सोहळ्यात राज्यातील प्रगतशील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, वैद्यकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांचाही गौरव करण्यात आला. पालघरच्या दोन कृषी अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या या पुरस्कारामुळे जिल्ह्याच्या कृषी वर्तुळातून त्यांचे कौतुक होत आहे.
