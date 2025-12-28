महेश गायकवाड एकटा लढला म्हणून पडला – एकनाथ शिंदे
आम्ही युतीधर्म पाळला ः एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्र्यांची आपला कल्याण महोत्सवाला भेट
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर) : मागील विधानसभा निवडणुकीत महेश गायकवाड एकटा लढला म्हणून पडला. परंतु, आम्ही युतीधर्म पाळला. मात्र, गायकवाड यांच्याबरोबर असतो तर काय झाले असते ते सांगयची गरज नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटले आहे.
आपला कल्याण महोत्सव प्रतिष्ठान आयोजित कल्याण पूर्वेतील १०० फुटी रोडवर सुरु असलेल्या आपला कल्याण महोत्सवाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (ता. २६) सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे जेष्ठ नेते आणि माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी महेश गायकवाड आणि शिवसेनेवर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा धर्म पाळला नसल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या आरोपांना खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच उत्तर दिल्याची चर्चा कल्याण पूर्वेत रंगली आहे.
महेश गायकवाड पडले तरीही त्यांनी लोकांची कामे करण्याची आपली तळमळ सोडली नाही, त्यामुळेच महेश गायकवाड हे कल्याण पूर्वेतील शिवसेनेची भगवी रेष आहेत. कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी त्याच्या कपाळावरची भगवी रेष कोणालाही पुसता येणार नाही, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महेश गायकवाड यांच्या कार्याचे कौतुक केले.
