कल्याण पश्चिमेत १० प्रभागांसाठी शिवसेनेत १६६ इच्छुकांनी दिल्या मुलाखती
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील साई हॉल येथे शिंदे गटाच्या इच्छुक उमेदवाराच्या मुलाखती शिवसेना उपनेते प्रकाश पाटील, शिवसेना जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, पदाधिकारी सुनील चौधरी आदी शिष्टमंडळाने शनिवारी (ता. २७) घेतल्या. यावेळी १० प्रभागांसाठी १६६ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. गोपाळ लांडगे यांनी सांगितले की, कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणूक या अनुषंगाने प्रत्येक पक्ष आपल्या पक्षातील इच्छुक उमेवारांच्या मुलखती घेत असतात. त्या मुलाखतीमधून जे निवडून येण्यासाठी योग्य असतात त्यांना निवडण्याचे काम सोपे होते. कल्याण पश्चिमेत १० पॅनल असून १६६ इच्छुकांनी अर्ज भरले होते. त्यांच्या मुलाखत माध्यमातून, इच्छुकांचा आत्मविश्वास आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून झालेले काम पाहता शिवसेनेचे जास्त उमेदवार निवडून येतील, असे सांगितले.
पॅनल पद्धतीत जिंकणे महत्त्वाचे
तर, पक्षात बाहेरून आलेल्या पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांमुळे शाखा प्रमुख, गट प्रमुख कार्यकर्ते नाराज असल्याचे विचारले असता, ही प्रक्रिया पूर्वी पासून सुरू आहे. २० ते २५ वर्षे पासून जे काम करतात त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, परंतु या पॅनल पध्दतीमध्ये निवडून येणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या बाबतीत विचार केला जातो. उमेदवारीबाबत एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे अंतिम निर्णय घेतील, असेही गोपाळ लांडगे यांनी स्पष्ट केले.
