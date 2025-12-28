एनटीसी गिरणी कामगारांचा एल्गार
नऊ महिन्यांचा पगार देण्याची मागणी
शिवडी, ता. २८ (बातमीदार) : मुंबईतील बंद एनटीसी मिल त्वरित सुरू करा, कामगारांचा नऊ महिन्यांचा पगार, तसेच रखडलेली देणी विनाविलंब द्या, या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने कामगारांनी दादर येथील टाटा मिलवर आंदोलन छेडले. त्यात टाटा मिलसह, इंदू क्र. ५, पोदार, दिग्विजय या चार एनटीसी गिरण्यांचे कामगार सहभागी झाले होते. या वेळी संघटनेकडून अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंदोलनात खजिनदार निवृत्ती देसाई म्हणाले, की सरकार जोपर्यंत सकारात्मक पाऊल उचलणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. यापुढे गिरण्यांचा वॉच अँड वॉर्ड हा सिक्युरिटी स्टाफही या आंदोलनात सहभागी होईल.
उपाध्यक्ष सुनील बोरकर म्हणाले, की संघटनेने आजपर्यंत सामंजस्याचे पाऊल उचलूनही सरकार बेपर्वाईने वागत असेल तर कामगारांना स्वस्त बसणे अशक्य ठरेल. संघटना या प्रश्नावर उग्र लढ्याचे पाऊल उचलेल.
याप्रसंगी उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण, सचिव शिवाजी काळे आदींची भाषणे झाली. संघटन सचिव दीपक राणे, प्रकाश भोसले, बबन आसवले आणि एम. पी. पाटील, एन. डी. खेडेकर, सखाराम भणगे, राजू सरमळकर आदी उपस्थित होते.
