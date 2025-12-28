रविवार ठरला गर्दीचा वार!
रविवार ठरला गर्दीचा वार!
मेगाब्लॉकमुळे तिन्ही मार्गांवरील प्रवाशांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर रविवारी (ता. २८) घेण्यात आलेल्या मेगाब्लॉकमुळे मुंबईकर प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. एकीकडे मध्य व हार्बर रेल्वेवर दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणेच्या कामासाठी मेगाब्लॉक घेण्यात आला, तर दुसरीकडे पश्चिम रेल्वेवरील सहाव्या मार्गिकेच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या. सुट्टीचा दिवस असूनही अनेक लोकल सेवा रद्द झाल्याने आणि काही लोकल गाड्या विलंबाने धावत असल्याने प्रवाशांना प्रचंड गर्दी आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
मध्य रेल्वेवर माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप व डाऊन जलद मार्गावर सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ या वेळेत मेगाब्लॉक घेण्यात आला. अनेक जलद आणि धीम्या मार्गावरील लोकल गाड्या सुमारे १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. हार्बर मार्गावरही सीएसएमटी ते चुनाभट्टी आणि वांद्रेदरम्यान सकाळी ११.४० ते सायंकाळी ४.४० वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात आला. या कालावधीत सीएसएमटी व वडाळा रोड येथून वाशी, बेलापूर, पनवेल तसेच वांद्रे व गोरेगावकडे जाणाऱ्या अनेक सेवा रद्द करण्यात आल्या. पनवेल, बेलापूर व वाशी येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप सेवाही रद्द राहिल्या. दरम्यान, पनवेल ते कुर्ला (फलाट क्रमांक ८) दरम्यान विशेष लोकल चालवण्यात आल्या; मात्र या सेवा अर्ध्या तासाच्या अंतराने असल्याने त्या अपुऱ्या ठरल्या आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.
...
एकूण ६२९ लोकल सेवा रद्द
शनिवार ते सोमवार या तीन दिवसांत एकूण ६२९ लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या असून, यामध्ये जलद तसेच धीम्या लोकलचा समावेश आहे. लोकल रद्द आणि विस्कळित वेळापत्रकामुळे विरार, बोरिवली, दादर, मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट स्थानकांवर दिवसभर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली. काही लोकल केवळ गोरेगावपर्यंतच धावत असल्याने प्रवाशांना पर्यायी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.