निजामपूरमध्ये कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
माणगाव, ता. २७ (वार्ताहर) : निजामपूर विभागात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला असून, कांदळगाव खुर्द, चांदे आदिवासी वाडी, निजामपूर बौद्धवाडी, निजामपूर शहर तसेच वीळे भाऊची आळी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील असंख्य कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला आहे. हा पक्षप्रवेश आमदार भरत गोगावले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.
या वेळी हरिश्चंद्र भेसळ, स्वप्नील अवघडे यांच्यासह संबंधित गावांतील मोठ्या संख्येने ग्रामस्थांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकत शिवसेनेचा भगवा झेंडा हाती घेतला. गेल्या अनेक वर्षांपासून या गावांमध्ये अपेक्षित विकास न झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाविरोधात ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी होती. याउलट, आमदार भरत गोगावले यांच्या मतदारसंघात सुरू असलेली भरीव विकासकामे, वेगवान निधी उपलब्धता आणि लोकाभिमुख कार्यपद्धती यामुळे प्रभावित होऊन ग्रामस्थांनी शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वीच भरत गोगावले यांनी निजामपूर विभागात पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, धार्मिक स्थळांचा विकास यांसह विविध मूलभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्याचा थेट लाभ ग्रामस्थांना मिळत आहे.
या प्रसंगी बोलताना मंत्री भरत गोगावले म्हणाले, की मंत्री किंवा आमदार या पदांपेक्षा मी तुमचा सेवेकरी म्हणून कायम उभा आहे. निजामपूर विभागाने मला विशेष साथ दिली असून, या विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी सदैव तत्पर राहीन. माझ्यावर टीका करणाऱ्यांना मी शब्दांनी नव्हे, तर विकासकामांच्या माध्यमातूनच उत्तर देईन. माझ्या मतदारसंघातील एकही गाव, वाडी किंवा धार्मिक स्थळ विकासापासून वंचित राहणार नाही.
