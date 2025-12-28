दुकानाच्या तोडफोडप्रकरणी तरुणाला अटक
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : वाईन शॉपमधील काउंटरवरून रोख रक्कम घेऊन पळ काढणाऱ्या तरुणाविरोधात खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तेजस वास्कर याला अटक केली आहे. तो पेठगावातील रहिवासी आहे.

खारघर सेक्टर सहामधील कोल्ड कॉइन वाईन मार्ट दुकानात शनिवारी (ता. २७) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास तेजस वास्कर (वय २५) याने प्रवेश केला. त्यानंतर काउंटरवरून रोख रक्कम घेऊन पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना दुकानातील कामगारांनी त्यास पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने दुकानावर दगड फेकले. दारूच्या बॉटल्या फुटल्याचे, तसेच त्याने काउंटरवरून साडेचार हजार रुपये चोरी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संशयित हा दगड घेऊन वाईन शॉपकडे जाताना कामगारांनी त्यास मारहाण आणि त्यानंतर वाईन शॉपवरील फलक काठीने तोडमोड करीत असल्याचे व्हिडिओत दिसून येत आहे.

