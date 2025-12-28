ठाकरे गट-मनसे सर्व जागा लढवणार
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे युतीच्या माध्यमातून सर्व जागा लढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शिवसेनेचे उपनेते विश्वास थळे यांनी दिली.
भिवंडीतील मध्यवर्ती कार्यालयात शुक्रवारी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या. या मुलाखती उपनेते विश्वास थळे, ज्योती ठाकरे, अल्ताफ शेख, जिल्हाप्रमुख मनोज गगे आणि शहरप्रमुख प्रसाद पाटील यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आल्या. या वेळी इच्छुकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याने पक्षाच्या तयारीचे चित्र स्पष्ट झाले. २०१७मध्ये भिवंडी महापालिका सभागृहातील शिवसेनेचे १२ नगरसेवक शिंदे गटात गेले. त्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीनंतर आता शिवसेना ठाकरे पक्षाने मनसेसह युती करून सर्व प्रभागांमध्ये ताकदीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी शिवसेनेची भूमिका काही ठराविक भागांपुरती मर्यादित होती; मात्र गद्दारीनंतर प्रथमच त्या पारंपरिक प्रभागांमध्येही पक्ष पूर्ण ताकदीने उमेदवार उभे करत आहे. शिवसेना-मनसे युतीच्या माध्यमातून भिवंडी महापालिकेत परिवर्तन घडवण्याचा निर्धार असून, या निवडणुकीत युती चमत्कार घडवेल, असा विश्वास उपनेते विश्वास थळे यांनी व्यक्त केला.
संभाव्य जागा
पक्षासोबत नव्या दमाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जोडले गेले असून, त्यामुळे निवडणूक अधिक जोमाने लढवली जाणार असल्याचे विश्वास थळे यांनी सांगितले. आगामी महापालिका निवडणुकीत सुमारे ७० ते ८० जागांवर शिवसेना पक्षाकडून उमेदवार उभे करण्यात येणार आहेत. उर्वरित सुमारे १० जागा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी सोडण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
