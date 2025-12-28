अस्फाक खान शिवसेनेच्या अल्पसंख्यांक शहरप्रमुखपदी
उल्हासनगर, ता. २८ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने अल्पसंख्यांक मतदारांवर लक्ष केंद्रीत करत महत्त्वाची संघटनात्मक पावले उचलली आहेत. मुस्लिम समाजातील प्रभावी नेते अस्फाक अजीज खान यांची शिवसेनेच्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या शहरप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सेंच्युरी रेयॉन कंपनीतील कामगार चळवळीत सक्रिय सहभाग आणि सामाजिक कार्यामुळे ओळख निर्माण केलेल्या अस्फाक यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवली आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने, शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार; तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अल्पसंख्यांक विभागाचे ठाणे जिल्हाप्रमुख अयाज गुलजार मौलवी यांनी ही नियुक्ती केली आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते अस्फाक यांना नियुक्तिपत्र देण्यात आले. या वेळी शिवसेना महाप्रमुख राजेंद्र चौधरी आणि शहरप्रमुख राजेंद्रसिंह भुल्लर (महाराज) उपस्थित होते. अल्पसंख्यांक विभागाच्या शहरप्रमुखपदाची जबाबदारी खान यांच्यावर सोपवल्याने महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम समाजाची मते शिवसेनेसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.