नवी मुंबईत १३ हजार ३३६ दुबार मतदार
वाशी, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी १ जुलैची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगामार्फत दिलेल्या ४५ हजार ५८८ संभाव्य दुबार मतदारांच्या यादीची बीएलओमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये १३ हजार ३३६ दुबार मतदार आढळून आले आहेत. त्यांच्याकडून ते कोणत्या प्रभागातील मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या नावावर मतदान करणार, याचे विकल्प स्वरुपातील हमीपत्र भरून घेण्यात आले आहे.
महापालिका क्षेत्रात राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्राप्त दुबार मतदारांच्या यादीनुसार तपासणी करण्यासाठी प्रभागनिहाय बीएलओ यांची पथके स्थापन करण्यात आली होती. दुबार मतदारांचा शोध घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार संगणक प्रणालीद्वारे दुबार मतदारांच्या नावानुसार व विधानसभा यादी भागाप्रमाणे मतदार यादीचे वर्गीकरण करण्यात आले व छायाचित्रे असलेली दुबार मतदारांची यादी बीएलओ यांच्याकडे पडताळणीसाठी देण्यात आली होती.
बीएलओमार्फत मतदार यादीतील या संभाव्य दुबार नावांचा शोध घेऊन, फोटो पडताळणी करून, ही नावे काेणत्या प्रभागात आहेत, छायाचित्रात साम्य, आई-वडिलांच्या नावात साम्य, पत्ता सारखा आहे काय, अशा विविध प्रकारे तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये एकाच व्यक्तीचे नाव दोन पत्त्यांवर आढळल्यास अशी दुबार नाव असलेली व्यक्ती त्यापैकी कुठल्या पत्त्यावर असलेल्या नावांवर मतदान करेल, याबाबत विकल्प अर्थात हमी पत्र भरुन घेण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या संभाव्य दुबार मतदारांची पडताळणी नियोजनबद्धरित्या केली आहे, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
