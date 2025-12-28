उल्हासनगरात महायुती चर्चांना ब्रेक!
उल्हासनगर, ता. २८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका निवडणूक २०२५-२६ जवळ येत असतानाच शहरातील राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तापत चालले आहे. महायुतीच्या चर्चांमुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले असतानाच, शिवसेनेने या चर्चांना छेद देणारी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. शिवसेना महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी मोठे विधान करत, महायुतीबाबत भाजपसोबत आमची कोणतीही अधिकृत बैठक झालेली नाही. समन्वय समितीबाबत केवळ व्हॉट्सॲपवर माहिती पाहिली आहे; प्रत्यक्ष चर्चा झालेली नाही, असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
राजेंद्र चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, शिवसेनेचे राजकीय धोरण आधीच निश्चित आहे. पक्षाची युती टीओके आणि साई पक्षासोबत अंतिम केलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर तिन्ही पक्षांची एक महत्त्वाची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणुकीची रणनीती, निवडणूक यंत्रणा, प्रचाराची दिशा आणि उमेदवार निवडीबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. टीओके पक्षाचे प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले, तिन्ही पक्षांच्या बैठकीत एकूण ७८ जागांवर निवडणूक लढवण्याच्या रणनीतीवर सविस्तर विचारमंथन झाले आहे. आमचे गठबंधन पूर्ण ताकदीने निवडणुकीसाठी सज्ज आहेत. आगामी काही दिवसांत उमेदवारांच्या घोषणा आणि जागावाटप स्पष्ट होताच, उल्हासनगरच्या राजकारणातील खरी सत्तासमीकरणे समोर येणार आहे. कोणता पक्ष किंवा गठबंधन किती ताकदीने मैदानात उतरते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
अंतर्गत चाचपणी सुरू
उल्हासनगर महापालिका निवडणूक २०२५-२६ चा बिगुल अधिकृतपणे वाजला असून, २३ डिसेंबरपासून नामनिर्देशन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. बैठका, चर्चा-सत्रांचा आणि शक्तिप्रदर्शनाचा जोर वाढला आहे. मात्र, युती जाहीर झाल्यानंतरही जागावाटप आणि उमेदवार निवड यावरून राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत चाचपणी सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
