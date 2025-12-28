मुलुंडमध्ये वझे–उत्सव २०२५–२६ सामाजिक उपक्रमाने साजरा
मुलुंडमध्ये ‘वझे उत्सव २०२५–२६’ सामाजिक उपक्रमाने साजरा
मुलुंड, ता. २८ डिसेंबर (बातमीदार) : मुलुंड येथील केळकर शिक्षण संस्था संचालित विनायक गणेश वझे महाविद्यालय (स्वायत्त) येथे दरवर्षीप्रमाणे ‘वझे उत्सव २०२५–२६’ हा उपक्रम २७ ते २८ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या उत्सवानिमित्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आंतरमहाविद्यालयीन विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धांना विविध महाविद्यालयांमधून नेहमीप्रमाणे उत्स्फूर्त आणि प्रचंड प्रतिसाद लाभला.
या वझे उत्सवाच्या माध्यमातून महाविद्यालयाने सामाजिक बांधिलकी जपत ‘स्नेहाची साथ, मदतीचा एक हात’ हा विशेष सामाजिक उपक्रम यशस्वीरीत्या राबविला. या उपक्रमाअंतर्गत वझे उत्सव समितीच्या वतीने २७ डिसेंबर २०२५ला सकाळी १० वाजता गुरुकुल संचालित जीवन संवर्धन फाउंडेशन, म्हस्कळ, टिटवाळा (जि. ठाणे) येथे भेट देण्यात आली.
या भेटीदरम्यान महाविद्यालयाच्या प्राचार्या प्रो. (डॉ.) प्रीता नीलेश तसेच व्यवस्थापन सचिव डॉ. बी. बी. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. जीवन संवर्धन फाउंडेशनच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या बेघर व अनाथ मुलांच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यकतेनुसार २० बेंच, टीव्ही संच, शुद्ध थंड व साध्या पाण्याचा कूलर, ब्लँकेट, टी-शर्ट तसेच खाऊचे वाटप करण्यात आले. या साहित्य वाटपामुळे त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व दैनंदिन गरजांना मोठा आधार मिळाला असून, संस्थेच्या कार्याला यामुळे अधिक बळकटी मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
या सामाजिक उपक्रमाच्या मागील सहा महिन्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीत महाविद्यालयाचे अधीक्षक संतोष डगळे तसेच वझे उत्सव समितीचे अध्यक्ष गोविंद जोशी यांच्या नेतृत्वाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. त्यांच्या प्रभावी नियोजन, समन्वय आणि केळकर–वझे महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी परिवाराच्या सहकार्यामुळे हा उपक्रम अत्यंत शिस्तबद्ध, नियोजित व प्रेरणादायी पद्धतीने पार पडला.
या कार्यक्रमप्रसंगी वझे उत्सव समितीच्या वतीने कार्यक्रमाची प्रस्तावना व महाविद्यालयाची महती दिलीप पवार यांनी मांडली, तर कार्यक्रमाचे संक्षिप्त विवेचन मराठी विषयाच्या प्रा. निकिता माने यांनी केले. कार्यक्रमाची सांगता जीवन संवर्धन फाउंडेशनच्या व्यवस्थापनाच्या आभारप्रदर्शनाने करण्यात आली.
