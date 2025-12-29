पाच वर्षांत ७४९ नव्या लोकल फेऱ्या, १३३ मेल-एक्स्प्रेसची भर
पाच वर्षांत ७४९ नव्या लोकल फेऱ्या, १३३ मेल-एक्स्प्रेसची भर
मध्य रेल्वेवर ५८४, पश्चिम रेल्वेवर १६५ लोकल वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : लोकलमधील गर्दी, प्लॅटफॉर्मवरील धावपळ आणि प्रवासात होणारा उशीर या मुंबईकरांच्या रोजच्या त्रासावर येत्या पाच वर्षांत काहीसा उतार मिळण्याची शक्यता आहे. विविध रेल्वे पायाभूत प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई उपनगरीय मार्गावर लोकलच्या तब्बल ७४९ नव्या फेऱ्या सुरू होणार असून, त्यासोबत १३३ नवीन मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचीही भर पडणार आहे.
सध्या मध्य रेल्वेवर दररोज १,८२० तर पश्चिम रेल्वेवर १,४०६ लोकल फेऱ्या धावतात. या दोन मार्गांवरून मिळून दररोज सुमारे ६९ लाख प्रवासी प्रवास करतात. वाढती लोकसंख्या आणि प्रवाशांचा ताण लक्षात घेता एमयूटीपीअंतर्गत मार्गवाढ, टर्मिनल विस्तार आणि सिग्नलिंग सुधारणा अशा अनेक कामांना गती देण्यात आली आहे.
लोकलला स्वतंत्र वाट, गर्दीला थोडी मोकळीक
लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचा एकाच मार्गावरचा ताण कमी करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग तयार केले जात आहेत. कुर्ला ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान पाचवी व सहावी रेल्वे मार्गिका उभारण्यात येत आहे. या मार्गांमुळे लोकल अधिक वेळा धावू शकतील आणि विलंबाचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या पाच वर्षांत सुरू होणाऱ्या ७४९ नव्या लोकल फेऱ्यांपैकी ५८४ फेऱ्या मध्य रेल्वेवर, तर १६५ फेऱ्या पश्चिम रेल्वेवर असतील. गर्दीच्या वेळेत या अतिरिक्त फेऱ्यांचा थेट फायदा प्रवाशांना होणार आहे.
अडीच मिनिटांनी लोकल?
लोकलची संख्या वाढवण्यासाठी दोन गाड्यांमधील वेळेचे अंतर कमी करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या दोन लोकलमध्ये १८० सेकंदांचे अंतर ठेवले जाते. हे अंतर कमी करून १५० सेकंदांवर आणण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी क्रॉसओव्हर कमी करणे, सिग्नलिंग प्रणाली अद्ययावत करणे आणि इतर तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जात आहेत.
२०३० पर्यंत रेल्वे क्षमतेत दुप्पट वाढ
मुंबईपुरतीच नव्हे, तर देशातील ४८ प्रमुख शहरांमध्ये रेल्वेची वहनक्षमता दुप्पट करण्याची राष्ट्रीय योजना केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. २०३० पर्यंत ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तात्काळ, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांत कामे केली जाणार आहेत. या सर्व प्रकल्पांमुळे पुढील काही वर्षांत मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलणार असून, गर्दी, विलंब आणि धावपळीच्या प्रवासातून मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
लोकल, मेल-एक्स्प्रेस---------मध्य रेल्वे-------पश्चिम रेल्वे
सध्याच्या लोकल फेऱ्या-----------१,८२०---------१,४०६
वाढीव फेऱ्या-----५८४-------१६५
सध्याच्या मेल-एक्स्प्रेस------८२----------४४
वाढीव मेल-एक्स्प्रेस--------६८--------६५
कारशेड----------३---------३
लोकल (रेक)-------१६६----------१३३
----------------
मध्य रेल्वेचे नवीन कोचिंग टर्मिनल
पनवेल-कळंबोली, कल्याण, परेल, एलटीटी टर्मिनल (२)
---------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.