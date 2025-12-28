मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणात नऊ जणांना अटक
काळोखे हत्या प्रकरण
------
नऊ जणांना अटक
पोलिसांची २५ पथके तैनात
खालापूर, ता. २८ (बातमीदार) ः खोपोलीतील शिंदे शिवसेनेच्या नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्या प्रकरणात नऊ जणांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. रवींद्र परशुराम देवकर, दर्शन रवींद्र देवकर, धनेश रवींद्र देवकर, ऊर्मिला रवींद्र देवकर, विशाल सुभाष देशमुख, महेश शिवाजी धायतडक, सागर राजू मोरे, सचिन दयानंद खराडे, दिलीप हरिभाऊ पवार अशी अटकेतील व्यक्तींची नावे आहेत.
शुक्रवारी (ता. २६) मंगेश काळोखे यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर खोपोलीत मोठा जनक्षोभ उसळला होता. गुन्ह्यातील आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात येत होती. रायगड पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल या शुक्रवारी दिवसभर खोपोली पोलिस ठाण्यात उपस्थित राहून जमावाला शांत करीत होत्या. उपविभागीय पोलिस अधिकारी विशाल नेहूल यांनी फरार आरोपींचा शोध घेऊन लवकरच अटक करू, असे आश्वासन दिले होते.
-----
कौशल्याने शोध
आरोपींच्या शोधासाठी २५ पोलिस पथके स्थापन करण्यात आली होती. आरोपीने गुन्हा केल्यानंतर मोबाईल फोन बंद करून मुंबईच्या दिशेने तसेच इतर ठिकाणी पळून गेल्याचे निष्पन्न झाले. तपासादरम्यान या आरोपींना मदत करणारे आणखीही इतर आरोपी निष्पन्न झाले होते. आरोपींच्या पुढील ठावठिकाणाबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे त्याचा ठावठिकाणा शोधून काढण्याचे आव्हान तपास पथकापुढे होते. कौशल्याचा वापर करून फरार आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिस पथकाला यश आले.
----
पोलिस अधिकारी तळ ठोकून
हत्येतील आरोपींना पकडण्यासाठी खोपोली पोलिस ठाणे, खालापूर पोलिस ठाणे, रसायनी पोलिस ठाणे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण अलिबाग, नेरळ पोलिस ठाणे असे पथक तयार करण्यात आले होते. रायगड पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, पोलिस अधीक्षक अभिजित शिवथरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी खालापूर डॉ. विशाल नेहूल हत्येच्या घटनेपासून खोपोलीमध्ये तळ ठोकून होते.
