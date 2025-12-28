अंबरनाथमध्ये ट्रेलरच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू; चालक अटकेत
ट्रेलरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
अंबरनाथ, ता. २८ (वार्ताहर) ः पूर्व भागातील वैभव हॉटेल परिसरात शनिवारी (ता. २७) एका भरधाव ट्रेलरने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवर मागे बसलेल्या तरुणाच्या डोक्यावरून ट्रेलरचे चाक गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी ट्रेलरचालकाला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बदलापूर पूर्वेतील शिरगाव परिसरात राहणारा हर्ष शरद शिटे (वय २२) हा त्याचा मित्र आदित्य विनोद गोखले याच्यासोबत स्कूटीवरून डोंबिवलीच्या दिशेने जात होता. दुपारी त्याची दुचाकी अंबरनाथ येथील वैभव हॉटेलजवळ पोहोचली असता, पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव ट्रेलरने दुचाकीला जोरात धडक दिली. यात आदित्य गोखले हा ट्रेलरच्या चाकाखाली आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर हर्ष शिटे हा थोडक्यात बचावला. शिवाजीनगर पोलिसांनी ट्रेलरचालक धर्मेंद्र अमरनाथ गौड (३२, रा. बिहार) याला ताब्यात घेतले. पोलिस उपनिरीक्षक संजय चौधरी पुढील अधिक तपास करीत आहेत.
